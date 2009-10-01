Владельцы «Милана» предложили Леонардо возглавить команду. Он отказался

Владелец «Милана» фонд Elliott Management рассматривают кандидатуры на замену главному тренеру Дженнаро Гаттузо.
Руководители фонда предложили возглавить команду спортивному и техническому директору клуба Леонардо. Бразилец ответил отказом, поскольку не имеет желания возвращаться к тренерской работе.
Идеальным же кандидатом Elliott Management считает экс-тренера «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте.
- Леонардо уже возглавлял «Милан» в сезоне-2009/10.
- Ранее сообщалось, что миланцы отправят Гаттузо в отставку после матча 19-го тура Серии А со СПАЛом.
- После 17-ти игр красно-черные занимают шестое место в турнирной таблице.