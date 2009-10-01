Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Владельцы «Милана» предложили Леонардо возглавить команду. Он отказался

    Владелец «Милана» фонд Elliott Management рассматривают кандидатуры на замену главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

    Руководители фонда предложили возглавить команду спортивному и техническому директору клуба Леонардо. Бразилец ответил отказом, поскольку не имеет желания возвращаться к тренерской работе.

    Идеальным же кандидатом Elliott Management считает экс-тренера «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте.

    • Леонардо уже возглавлял «Милан» в сезоне-2009/10.
    • Ранее сообщалось, что миланцы отправят Гаттузо в отставку после матча 19-го тура Серии А со СПАЛом.
    • После 17-ти игр красно-черные занимают шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru