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    Серия А. Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Аталантой»

    «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в гостевом матче 18-го тура Серии А.

    Туринцы уступали в счете, но сравняли его усилиями нападающего Криштиану Роналду, вышедшего на замену на 65-й минуте. На 53-й минуте у «Ювентуса» за вторую желтую карточку был удален Родриго Бентанкур.

    В других встречах «Фиорентина» проиграла «Парме», а «Лацио» победил «Болонью».

    Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

    Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Джимсити, 2 (автогол), 1:1 – Сапата, 24; 2:1 – Сапата, 56; 2:2 – Роналду, 78.

    Удаление: нет – Бентанкур, 53.

    Фиорентина – Парма – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Инглесе, 45+2.

    Удаление: Уго, 65 – нет.

    Болонья – Лацио – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фелипе, 30; 0:2 – Лулич, 90.

    Кальяри – Дженоа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Фариас, 45+3.

    Сампдория – Кьево – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Квальярелла, 47; 2:0 – Рамирес, 59.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +535

      ivan-football-fan 6 минут назад

      И эти решили "поэкспериментировать"?))) Что дальше - выпустять его на 80-й минуте?))))

      0
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      Рейтинг: -2

      datoz39 28 минут назад

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      0
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      Рейтинг: -2615

      gosproektikabinet 1 час назад

      жаль для интриги надо было всрать

      0
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      Рейтинг: +43546

      zigbert 1 час назад

      Неожиданный результат.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9250

      афоня72 1 час назад

      Роналду который раз тащит Ювентус !

      4
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      Рейтинг: +6677

      DeStar 1 час назад

      заметил один факт. Ювентус самая слабая команда из топовых по отбору мяча. не умеют вообще этим заниматься. Как толььо мяч у аталанты, игроки юве превращаются в снеговиков и просто сопровождаются соперника до штрафной а там как пойдет. Но ничейку вытащили

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