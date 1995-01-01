Серия А. Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Аталантой»

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в гостевом матче 18-го тура Серии А.

Туринцы уступали в счете, но сравняли его усилиями нападающего Криштиану Роналду, вышедшего на замену на 65-й минуте. На 53-й минуте у «Ювентуса» за вторую желтую карточку был удален Родриго Бентанкур.

В других встречах «Фиорентина» проиграла «Парме», а «Лацио» победил «Болонью».

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Джимсити, 2 (автогол), 1:1 – Сапата, 24; 2:1 – Сапата, 56; 2:2 – Роналду, 78.

Удаление: нет – Бентанкур, 53.

Фиорентина – Парма – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Инглесе, 45+2.

Удаление: Уго, 65 – нет.

Болонья – Лацио – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фелипе, 30; 0:2 – Лулич, 90.

Кальяри – Дженоа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фариас, 45+3.

Сампдория – Кьево – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Квальярелла, 47; 2:0 – Рамирес, 59.

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