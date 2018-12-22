Бундеслига. «РБ Лейпциг» вырвал победу над «Вердером», «Герта» проиграла «Байеру»

«РБ Лейпциг» дома обыграл «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги со счетом 3:2. Победный гол забил форварда хозяев Брума.
«РБ Лейпциг» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Вердер» с 22 очками идет десятым.
Результаты других матчей:
Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур
Голы: 1:0 – Фолланд, 6; 2:0 – Хаверц, 23; 2:1 – Торунарига, 26.
Штутгарт – Шальке-04 – 1:3 (1:0)
Голы: 0:1 – Скрибски, 10; 0:2 – Сане, 70; 1:2 – Гонсалес, 76; 1:3 – Кутуджу, 78.
Ганновер-96 – Фортуна – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Финк, 90+1.
Нюрнберг – Фрайбург – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Гюльде, 19.
РБ Лейпциг – Вердер – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Клостерманн, 22; 2:0 – Вернер, 44; 2:1 – Крузе, 67; 2:2 – Сарджент, 77; 3:2 – Брума, 88.