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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» вырвал победу над «Вердером», «Герта» проиграла «Байеру»

    «РБ Лейпциг» дома обыграл «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги со счетом 3:2. Победный гол забил форварда хозяев Брума.

    «РБ Лейпциг» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Вердер» с 22 очками идет десятым.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Байер – Герта – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 6; 2:0 – Хаверц, 23; 2:1 – Торунарига, 26.

    Штутгарт – Шальке-04 – 1:3 (1:0)

    Голы: 0:1 – Скрибски, 10; 0:2 – Сане, 70; 1:2 – Гонсалес, 76; 1:3 – Кутуджу, 78.

    Ганновер-96 – Фортуна – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Финк, 90+1.

    Нюрнберг – Фрайбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Гюльде, 19.

    РБ Лейпциг – Вердер – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Клостерманн, 22; 2:0 – Вернер, 44; 2:1 – Крузе, 67; 2:2 – Сарджент, 77; 3:2 – Брума, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2018 19:26
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