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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и другие результаты

    Гол полузащитника Франка Рибери принес «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии.

    Команда Нико Ковача набрала 33 очка и осталась на третьей строчке в турнирной таблице. Игроки Ральфа Рангника с 28-ю пунктами – по-прежнему на четвертое.

    Этот и другие результаты игрового дня представлены ниже.

    Германия. Бундеслига. 16-й тур

    Бавария – РБ Лейпциг – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рибери, 83.

    Удаления: Коман, 90+2 – Илсанкер, 90+1.

    Вердер – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Биттенкурт, 31; 1:1 – Селасси, 57.

    Майнц – Айнтрахт – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Квайсон, 10; 1:1 – Йович, 31; 2:1 – Квайсон, 36; 2:2 – Йович, 45+1.

    Фрайбург – Ганновер – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вальдшмидт, 3 (с пенальти); 1:1 – Фелипе, 14.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2226

      zatonn 10 часов назад

      Во первых, всех поклонников Баварии с победой! Во вторых, автор, исправь ошибку. У Баварии удалён Саншеш, а не Коман!

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