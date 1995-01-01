Бундеслига. «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и другие результаты

Гол полузащитника Франка Рибери принес «Баварии» победу над «РБ Лейпцигом» в матче 16-го тура чемпионата Германии.

Команда Нико Ковача набрала 33 очка и осталась на третьей строчке в турнирной таблице. Игроки Ральфа Рангника с 28-ю пунктами – по-прежнему на четвертое.

Этот и другие результаты игрового дня представлены ниже.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Бавария – РБ Лейпциг – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рибери, 83.

Удаления: Коман, 90+2 – Илсанкер, 90+1.

Вердер – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Биттенкурт, 31; 1:1 – Селасси, 57.

Майнц – Айнтрахт – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Квайсон, 10; 1:1 – Йович, 31; 2:1 – Квайсон, 36; 2:2 – Йович, 45+1.

Фрайбург – Ганновер – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вальдшмидт, 3 (с пенальти); 1:1 – Фелипе, 14.

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