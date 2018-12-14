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    • Семак: «Рады, что «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы вместе с нами»

    Семак: «Рады, что «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы вместе с нами»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал интервью после поражения от «Славии» (0:2) в последнем матче групповой стадии Лиги Европы. Петербургский клуб оформил выход с первого места группы.

    – Выиграла команда, которая больше это заслужила. Играли очень невнимательно. В организации игры, в обороне были ошибки. Оба мяча повлияли на ход матча, особенно первый. Не хватало остроты, движения для того, чтобы серьезно изменить ход матча.

    Спасибо болельщикам, которые приехали сюда. К сожалению, порадовать их сегодня не смогли.

    – Больше радости от первого места или расстройства от поражения? Какой вообще статус придавали игре?

    – Катастрофы нет, главное, что закончили первыми. Осадок в основном от поражений в чемпионате в концовке. Понимаем, что будет еще сложнее. Это наша работа, будем работать.

    – Оправдали ваше ожидания те игроки, которые редко выходят на поле?

    – Кому-то пришлось очень сложно, кому-то проще. Судить о состоянии игроков, об их квалификации по этой игре вряд ли стоит. Пища для размышлений есть, для нас это тоже важно.

    – Нет в заявке Оздоева второй матч подряд. Вы на него больше не рассчитываете?

    – У него проблемы со здоровьем, он не тренируется. Поэтому его и нет в заявке.

    – Команда возвращается в Петербург или все разлетаются по отпускам?

    – Все игроки свободны теперь. Кто-то едет в Петербург. Есть месяц для того, чтобы отдохнуть. Дальше соберемся в Петербурге и полетим на сборы.

    – Показалось, что сегодня в первом тайме Шатов играл пониже, чем в матче с «Рубином» – на одной линии с Эрнани. Так ли это? Если да, чем его функции отличались от того, что было несколько дней назад?

    – Нет, позиция ничем не отличалась. Под Заболотным должны были помогать Шатов и Эрнани.

    – Это был ваш первый групповой этап Лиги Европы в качестве самостоятельного тренера. Было ли что-то неожиданное?

    – Было понятно после жеребьевки, что группа хорошая, боевая. Здорово, что вышли с первого места. Мы понимаем, где сейчас находимся и куда надо идти.

    – Мысль о ровной группе вы повторяете после каждой игры. Можно ли сейчас сказать, что «Славия» была сильнее «Копенгагена» и «Бордо»?

    – Не могу так сказать. У «Бордо» не все получалось сначала, но они имели шансы выйти, это очень хорошая команда. «Копенгаген» очень хорошо играет дома. Сложно кого-то выделить, чтобы кто-то был существенно более силен. Так сложилось, что вышли мы и «Славия». В остальном команды достойны друг друга.

    – В плей-офф вышли всего две наших команды. Как это прокомментируете?

    – Думаю, количество команд, которые вышли в весну, говорит о силе чемпионата России. Значит, сейчас он слабее, чем раньше. Мы рады, что «Краснодар» вышел с нами. Жаль, что не вышли другие, потому что это влияет на рейтинг страны.

    «Быки» ранее вышли в плей-офф со второго места в группе, несмотря на гостевое поражение от «Севильи» со счетом 0:3.

    Промежуточные итоги Лиги Европы: много неудачников и неожиданный бомбардир

    Источник: Sports.ru

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    14.12.2018 01:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +187

      maxpav 15 декабря 2018, 12:09

      Недотренер радуется после оглушительного провала в последнем матче? Это серьезно?

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 13:04

      Кому то повезло ,кому то нет. Но две команды в плей-офф ,это нормально.

      3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 14 декабря 2018, 10:57

      Конечно рад, потому что весной Краснодару придется напрягаться на два фронта, а он один из конкурентов зенита. Не вышедшие (Локомотив, ЦСКА, Спартак) тоже основные конкуренты которые могут спокойно сосредоточится на чемпионате (если захотят, как Спартак, например) тут ему жаль. Все логично

      0
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 14 декабря 2018, 07:09

      надеюсь, не пролетят в первом же раунде

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav > Karpathian 15 декабря 2018, 12:11

      Надеяться конечно надо, но уверенности в положительном результате нет никакой.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 декабря 2018, 05:12

      Рады тоже, что хотя бы 2 наши команды вышли в плей-офф

      2
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 14 декабря 2018, 01:46

      Это за Кокорина и Мамаева

      2
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