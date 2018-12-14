Семак: «Рады, что «Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы вместе с нами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал интервью после поражения от «Славии» (0:2) в последнем матче групповой стадии Лиги Европы. Петербургский клуб оформил выход с первого места группы.

– Выиграла команда, которая больше это заслужила. Играли очень невнимательно. В организации игры, в обороне были ошибки. Оба мяча повлияли на ход матча, особенно первый. Не хватало остроты, движения для того, чтобы серьезно изменить ход матча.

Спасибо болельщикам, которые приехали сюда. К сожалению, порадовать их сегодня не смогли.

– Больше радости от первого места или расстройства от поражения? Какой вообще статус придавали игре?

– Катастрофы нет, главное, что закончили первыми. Осадок в основном от поражений в чемпионате в концовке. Понимаем, что будет еще сложнее. Это наша работа, будем работать.

– Оправдали ваше ожидания те игроки, которые редко выходят на поле?

– Кому-то пришлось очень сложно, кому-то проще. Судить о состоянии игроков, об их квалификации по этой игре вряд ли стоит. Пища для размышлений есть, для нас это тоже важно.

– Нет в заявке Оздоева второй матч подряд. Вы на него больше не рассчитываете?

– У него проблемы со здоровьем, он не тренируется. Поэтому его и нет в заявке.

– Команда возвращается в Петербург или все разлетаются по отпускам?

– Все игроки свободны теперь. Кто-то едет в Петербург. Есть месяц для того, чтобы отдохнуть. Дальше соберемся в Петербурге и полетим на сборы.

– Показалось, что сегодня в первом тайме Шатов играл пониже, чем в матче с «Рубином» – на одной линии с Эрнани. Так ли это? Если да, чем его функции отличались от того, что было несколько дней назад?

– Нет, позиция ничем не отличалась. Под Заболотным должны были помогать Шатов и Эрнани.

– Это был ваш первый групповой этап Лиги Европы в качестве самостоятельного тренера. Было ли что-то неожиданное?

– Было понятно после жеребьевки, что группа хорошая, боевая. Здорово, что вышли с первого места. Мы понимаем, где сейчас находимся и куда надо идти.

– Мысль о ровной группе вы повторяете после каждой игры. Можно ли сейчас сказать, что «Славия» была сильнее «Копенгагена» и «Бордо»?

– Не могу так сказать. У «Бордо» не все получалось сначала, но они имели шансы выйти, это очень хорошая команда. «Копенгаген» очень хорошо играет дома. Сложно кого-то выделить, чтобы кто-то был существенно более силен. Так сложилось, что вышли мы и «Славия». В остальном команды достойны друг друга.

– В плей-офф вышли всего две наших команды. Как это прокомментируете?

– Думаю, количество команд, которые вышли в весну, говорит о силе чемпионата России. Значит, сейчас он слабее, чем раньше. Мы рады, что «Краснодар» вышел с нами. Жаль, что не вышли другие, потому что это влияет на рейтинг страны.

«Быки» ранее вышли в плей-офф со второго места в группе, несмотря на гостевое поражение от «Севильи» со счетом 0:3.

Промежуточные итоги Лиги Европы: много неудачников и неожиданный бомбардир