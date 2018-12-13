«Интер» может уволить Спаллетти. Кандидаты на замену – Конте, Симеоне и Моуринью

Руководство «Интера» может отправить в отставку главного тренера Лучано Спаллетти из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов. При этом специалист, скорее всего, доработает до конца сезона.

Главный претендент на замену Спаллетти – экс-тренер «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте. В числе остальных кандидатов – тренер «Атлетико» Диего Симеоне и Жозе Моуринью, вариант с приглашением которого миланцы будут рассматривать в случае увольнения португальца из «Манчестер Юнайтед».

В групповом раунде Лиги чемпионов «Интер» занял третье место в группе, пропустив вперед «Тоттенхэм» и «Барселону». Миланцы набрали столько же очков, сколько и лондонская команда, но уступили ей по личным встречам.