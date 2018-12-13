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    • «Интер» может уволить Спаллетти. Кандидаты на замену – Конте, Симеоне и Моуринью

    «Интер» может уволить Спаллетти. Кандидаты на замену – Конте, Симеоне и Моуринью

    Руководство «Интера» может отправить в отставку главного тренера Лучано Спаллетти из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов. При этом специалист, скорее всего, доработает до конца сезона.

    Главный претендент на замену Спаллетти – экс-тренер «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте. В числе остальных кандидатов – тренер «Атлетико» Диего Симеоне и Жозе Моуринью, вариант с приглашением которого миланцы будут рассматривать в случае увольнения португальца из «Манчестер Юнайтед».

    В групповом раунде Лиги чемпионов «Интер» занял третье место в группе, пропустив вперед «Тоттенхэм» и «Барселону». Миланцы набрали столько же очков, сколько и лондонская команда, но уступили ей по личным встречам.

    Источник: Football Italia

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    13.12.2018 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 14 декабря 2018, 17:36

      возрастная команда однако

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