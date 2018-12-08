АПЛ. «МЮ» забил четыре гола «Фулхэму», «Арсенал» выиграл у «Хаддерсфилда»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Фулхэм» в матче 16-го тура АПЛ со счетом 4:1. «МЮ» с 26-ю очками поднялся на шестую строчку в таблице, «Фулхэм» с 9-ю очками идет последним в таблице.

В другом матче «Арсенал» обыграл «Хаддерсфилд» со счетом 1:0. Лондонцы набрали 34 очка и поднялись на третью строчку, «Хаддерсфилд» с 10-ю очками идет 18-м.

Результаты других матчей:

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Макартур, 6; 1:1 – Снодграсс, 48; 2:1 – Чичарито, 62; 3:1 – Андерсон, 65; 3:2 – Шлюпп, 76.

Бернли – Брайтон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тарковски, 40.

Кардифф – Саутгемптон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Патерсон, 74.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Янг, 13; 2:0 – Мата, 28; 3:0 – Лукаку, 42; 3:1 – Камара (с пенальти), 67; 4:1 – Рэшфорд, 83.

Удаление: нет – Замбо, 69.

Арсенал – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)

Гол: Торрейра, 83.

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