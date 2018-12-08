Примера. «Атлетико» дома разгромил «Алавес»

С победой!!! Любимый клуб!!!
Голы Николы Калинича, Антуана Гризманна и Родриго Эрнандеса принесли «Атлетико» победу над «Алавесом» в рамках 15-го тура чемпионата Испании.
Команда Диего Симеоне набрала 28 очков и сравнялась с лидером турнира «Барселоной», обогнав «Севилью». Каталонцы и севильский клуб проведут свои матчи сегодня – против «Эспаньола» и «Валенсии» соответственно.
«Алавес» остался на четвертой строчке.
Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур
Голы: 1:0 – Калинич, 25; 2:0 – Гризманн, 88; 3:0 – Эрнандес, 84.