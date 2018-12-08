Примера. «Атлетико» дома разгромил «Алавес»

Голы Николы Калинича, Антуана Гризманна и Родриго Эрнандеса принесли «Атлетико» победу над «Алавесом» в рамках 15-го тура чемпионата Испании.

Команда Диего Симеоне набрала 28 очков и сравнялась с лидером турнира «Барселоной», обогнав «Севилью». Каталонцы и севильский клуб проведут свои матчи сегодня – против «Эспаньола» и «Валенсии» соответственно.

«Алавес» остался на четвертой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

Атлетико – Алавес – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Калинич, 25; 2:0 – Гризманн, 88; 3:0 – Эрнандес, 84.

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