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    Примера. «Атлетико» дома разгромил «Алавес»

    Голы Николы Калинича, Антуана Гризманна и Родриго Эрнандеса принесли «Атлетико» победу над «Алавесом» в рамках 15-го тура чемпионата Испании.

    Команда Диего Симеоне набрала 28 очков и сравнялась с лидером турнира «Барселоной», обогнав «Севилью». Каталонцы и севильский клуб проведут свои матчи сегодня – против «Эспаньола» и «Валенсии» соответственно.

    «Алавес» остался на четвертой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Атлетико – Алавес – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калинич, 25; 2:0 – Гризманн, 88; 3:0 – Эрнандес, 84.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    08.12.2018 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 8 декабря 2018, 19:38

      С победой!!! Любимый клуб!!!

      0
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 8 декабря 2018, 18:41

      Как второй гол может быть забит на 88 минуте, а третий на 84? Бестолковый фейковый бомбардир. Мусорный сайт

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 8 декабря 2018, 18:22

      Ателтико?

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