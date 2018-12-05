АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд», «Вест Хэм» – «Кардифф» и другие результаты

Состоялись некоторые матчи 15 тура АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях с минимальной разницей победил «Уотфорд». Голами у чемпионов отметились Лерой Сане и Рияд Марез.

В другой встрече «Вест Хэм» переиграл выходца из Чемпионшипа. Лондонцы идут в таблице 12-ми.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Вест Хэм – Кардифф – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лукас, 49; 2:0 – Лукас, 54; 3:0 – Антонио, 61; 3:1 – Мерфи, 90+5.

Борнмут – Хаддерсфилд – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Уилсон, 5; 2:0 – Фрейзер, 22; 2:1 – Конголо, 38.

Брайтон – Кристал Пэлас – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Мюррей, 24 (с пенальти); 2:0 – Балогун, 31; 3:0 – Андоне, 45+4; 3:1 – Миливойевич, 81 (с пенальти).

Удаления: Даффи, 28 – нет.

Уотфорд – Манчестер Сити – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сане, 40; 0:2 – Марез, 51; 1:2 – Дукуре, 85.

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