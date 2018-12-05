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    • АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд», «Вест Хэм» – «Кардифф» и другие результаты

    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд», «Вест Хэм» – «Кардифф» и другие результаты

    Состоялись некоторые матчи 15 тура АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях с минимальной разницей победил «Уотфорд». Голами у чемпионов отметились Лерой Сане и Рияд Марез.

    В другой встрече «Вест Хэм» переиграл выходца из Чемпионшипа. Лондонцы идут в таблице 12-ми.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Вест Хэм – Кардифф – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лукас, 49; 2:0 – Лукас, 54; 3:0 – Антонио, 61; 3:1 – Мерфи, 90+5.

    Борнмут – Хаддерсфилд – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 5; 2:0 – Фрейзер, 22; 2:1 – Конголо, 38.

    Брайтон – Кристал Пэлас – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мюррей, 24 (с пенальти); 2:0 – Балогун, 31; 3:0 – Андоне, 45+4; 3:1 – Миливойевич, 81 (с пенальти).

    Удаления: Даффи, 28 – нет.

    Уотфорд – Манчестер Сити – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сане, 40; 0:2 – Марез, 51; 1:2 – Дукуре, 85.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2018 00:52
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 10:24

      Ман Сити вновь начинает отрываться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:04

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://shortly.be/miopres

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > egorovyura 5 декабря 2018, 07:20

      Будь ласков друже, перейди на другой сайт.

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > egorovyura 5 декабря 2018, 07:29

      Лучше мозги "накачай".

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2018, 04:14

      Борнмонтан уже продолжительное время идёт лучше чем Юнайтед.

      3
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