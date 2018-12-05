Петербуржца Безбородова назначили на матч «Анжи» – «Спартак», Матюнин обслужит «Зенит» и «Рубин»

Зениту надо обязательно выигрывать, чтобы уйти на перерыв с первой строки в таблице.
РФС опубликовал судейские назначения на матчи 17 тура РПЛ. Встречу «Зенита» и «Рубина» обслужит москвич Алексей Матюнин.
8 декабря (суббота)
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
ЦСКА — «Енисей»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Анжи» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
9 декабря (воскресенье)
«Динамо» — «Урал»: судья — Владимир Москалeв (Воронеж); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Ерeмин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит» — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
10 декабря (понедельник)
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).