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    • Петербуржца Безбородова назначили на матч «Анжи» – «Спартак», Матюнин обслужит «Зенит» и «Рубин»

    Петербуржца Безбородова назначили на матч «Анжи» – «Спартак», Матюнин обслужит «Зенит» и «Рубин»

    РФС опубликовал судейские назначения на матчи 17 тура РПЛ. Встречу «Зенита» и «Рубина» обслужит москвич Алексей Матюнин.

    8 декабря (суббота)

    «Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    ЦСКА — «Енисей»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).

    «Анжи» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

    9 декабря (воскресенье)

    «Динамо» — «Урал»: судья — Владимир Москалeв (Воронеж); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Ерeмин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Зенит» — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

    10 декабря (понедельник)

    «Ахмат» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

    Источник: РФС

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    05.12.2018 00:39
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 5 декабря 2018, 11:22

      Зениту надо обязательно выигрывать, чтобы уйти на перерыв с первой строки в таблице.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 10:16

      Лишь бы не делали грубых ошибок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 5 декабря 2018, 08:44

      Петербуржца Безбородова назначили на матч «Анжи» – «Спартак». Москвич Матюнин обслужит «Зенит» и «Рубин». Всё по чесноку!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 07:59

      На 8 матчах тура 3 главных судьи из Москвы и Питера. Среди ассистентов и резервных судей тоже преимущественно из этих двух городов. Неужели судьи из других городов России не способны обслуживать матчи РПЛ ?...

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 09:10

      Возможно судьи (главные) из других городов купили себе квартиры
      в Москве и Питере, а остальные еще не "заработали", усердно
      трудятся для приобретения квартир, на голый оклад это сделать
      очень трудно.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladimir-7 5 декабря 2018, 09:19

      Эти столичные судьи свои не из приезжих, приезжие покупают квартиры и регистрируются в Подмосковье...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 09:55

      Это на первом этапе, а потом "заработав" покупают квартиры в столицах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 5 декабря 2018, 01:13

      Ух ты какая важная инфа... А когда половину матчей Зенита судят москвичи, где все эти кричащие заголовки?
      Почему в заголовке не написано, что: " Москвич Матюнин обслужит «Зенит» и «Рубин», Безбородова назначили на матч «Анжи» – «Спартак»"

      3
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      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > GoldPlayFIFARus9 5 декабря 2018, 06:40

      Да потому что все интересен СПАРТАК

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > policepnz 5 декабря 2018, 09:16

      Про спартак вообще перестали писать, какой там
      интерес читать о склоках и сплетнях в клубе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7059

      mamba9090909 > 5 декабря 2018, 11:10

      В каждом регионе болеют и интересуются СВОИМ клубом. Мне, к примеру, пох, куда направлен твой приоритет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > 5 декабря 2018, 12:54

      Мммм, какая отборная чушь. Именно видать по этому Зенит на выездных матчах собрал больше народу чем Спартак, да?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > 5 декабря 2018, 13:52

      Что за солянка? Я перемешал всё, людей, коней, мух и котлет. Сам понял что сказал?
      Так что, как парируешь,что Зенит на выездных матчах собрал больше народу чем Спартак? Для упращения счёта, возьмём те же игры,что играли оба клуба на выезде
      - На Рубин в матче с Зенитом пришло 23.900, на Спартак 16.100. Разница почти в 8(!) тысяч
      - Уфа. На Зенит пришло 10.600, на Спартак 10.200
      Матч Енися я не беру в расчёт т.к. Зенит с ним играл на нейтральном поле,а Спартак на их 1-м матче на родном стадионе. Подсчёт был бы крайне не корректен. Про домашние игры, где на Спартак ходят в среднем по 29 тысяч, а на Зенит 49. Я вообще молчу. Так молчу про количество подписчиков в соц. сетях,где преимущество варьируется от 1.5 раз, до 2.

      А что касается МоскваТВ, то Зенит в чемпионате знаешь сколько раз показали? 3(!) При чём один из них со Спартаком. В то время как Спартак показали раз 5-6(!).
      В программе "После футбола" с чердаком,там чуть ли не от трети до половины эфира только и говорят про ваш клуб. И после этого ты ещё чё смеешь заявлять про этот проплаченный Московский канал? Давай по факту, по каждому из пунктов, сможешь парировать? Без воды, непонятной мешанины из солянки и высокопарных слов? Чисто по факту.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 декабря 2018, 00:53

      Безбородова назначили судить с Анжи по просьбам лукойловских "трудящихся"!
      Безбородов - судейская КРЕАТУРА и клиентура Федуна.
      Всё схвачено, за всё заплачено.
      А кто платит, тот и заказывает этот БЕСПРЕДЕЛ!
      Безбородов поставит липовый пеналь в ворота Анжи и удалит игрока Анжи, за придуманные желтые карточки!
      Безбородов готов хоть чёрта лысого засудить, только плати.
      И находятся те, кто за это ЩЕДРО и ИСПРАВНО платит.
      Догадайтесь с первого раза КТО???

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      Рейтинг: +33712

      oyabun > amazonaws 5 декабря 2018, 07:55

      Это только ваше личное мнение. Доказательства предвзятости судьи есть? Если нет, то и незачем зря воздух сотрясать.

      2
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