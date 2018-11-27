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    Карасева назначили на матч «Спартак» – «Локомотив»

    РФС опубликовал судейские назначения на ближайший тур РПЛ. Московское дерби доверили обслуживать Сергею Карасеву.

    30 ноября (пятница)

    «Рубин» — «Динамо»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Владимир Миневич (Смоленск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

    1 декабря (суббота)

    «Енисей» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Анжи» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    2 декабря (воскресенье)

    «Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачeв (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Французов (Москва).

    «Ростов» — ЦСКА: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семeнов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

    «Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасeв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    3 декабря (понедельник)

    «Арсенал» — «Зенит»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Ерeмин (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владимир Москалeв (Воронеж); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

    Источник: РФС

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    27.11.2018 19:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 28 ноября 2018, 12:09

      Да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 ноября 2018, 07:32

      о, ну ппц нам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 ноября 2018, 02:20

      Карасева назначили на матч «Спартак» – «Локомотив», в цирк можно не ходить, на футболе клоунады хватит.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 28 ноября 2018, 00:06

      Да какого не возьми -- любой насрать готов !

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      Рейтинг: +600

      polozovs 27 ноября 2018, 21:40

      Карась утопит мясо

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:23

      Москва, Питер и Подмосковье превалирует в судейском корпусе. На периферии судьям трудно пробиться в арбитры ФИФА по понятным причинам. Отсюда и вся судейская "объективность"...

      1
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      Рейтинг: +2744

      a_who 27 ноября 2018, 21:02

      Карасев для Спартака не есть хорошо...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 27 ноября 2018, 20:02

      Опять рыбака всучили.
      Итак толком не играем, так ещё и Карася нам подсунули.
      Бееедааа....

      3
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 27 ноября 2018, 19:59

      будет полная жопа

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