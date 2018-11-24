Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Фортуной». «Боруссия» Д обыграла «Майнц»

    «Бавария» сыграла вничью с «Фортуной» в матче 12-го тура Бундеслиги – 3:3. Хет-трик в составе «Фортуны» оформил полузащитник Доди Лукебакио.

    «Бавария» с 21 очком идет на пятой строчке в таблице. «Фортуна» с 9-ю очками идет предпоследней.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Аугсбург – Айнтрахт – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Де Гузман, 1; 0:2 – Халлер, 47; 0:3 – Ребич, 68; 1:3 – Кордоба, 90.

    Бавария – Фортуна – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Зюле, 17; 2:0 – Мюллер, 20; 2:1 – Лукебакио, 78; 3:1 – Мюллер, 58; 3:2 – Лукебакио, 78; 3:3 – Лукебакио, 90+1.

    Герта – Хоффенхайм – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Демирбей, 1; 0:2 – Крамарич, 10; 1:2 – Ибишевич, 12; 1:3 – Бичакчич, 55; 2:3 – Леки, 71; 3:3 – Лазаро, 87.

    Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Руссийон, 50.

    Майнц – Боруссия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пако, 67; 1:1 – Куайсон, 70; 1:2 – Пищек, 76.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 ноября 2018, 03:47

      Гладбах основной конкурент Дортмунда, а Мюнхен уже не в счёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 21:01

      Лихорадит нынче Баварию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 24 ноября 2018, 20:33

      Его надо увольнять! Хватит этот цирк терпеть, уж насколько я его защищал везде, на каждых форумах клуба итд, но это конец, вроде рыпается, но толку нет, и молодежь вытаскивает, но защиты нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > BlackMurder 24 ноября 2018, 22:21

      Ну да уволят Ковача и что дальше ? Руководство Баварии с уходом Гвардиолы полностью забила на обновление команды - ставя при выше всего результат - здесь и сейчас ... И было понятно рано или поздно , это должно было аукнутся ... Еще говорят , что у Ковача нету авторитета в команде - но ведь даже у Анчелотти не хватило авторитета , а все из-за того , что руководство скорее примет во внимание мнение пенсионеров - лидеров , которые жалуются , что видишь ли им играть мало дают ... И как после этого появится авторитет у тренера ? Когда само руководство - всегда показывает , что игроки - важнее... Цирк Баварии начинается с их руководства , а тренер лишь один из участников этого цирка , на которого легче всего скинуть всю вину ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 ноября 2018, 20:01

      Радует глаз турнирный расклад в Бундеслиге на данный момент.так держать!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 24 ноября 2018, 19:55

      Проблема Баварии не только в тренере , вина тренера тут процентов 20-30 не больше ... В прошлом году так же - Анчелотти ее не потянул ... Баварии нужно омолаживать и увеличивать состав , а с тем багажом что у нее есть , они однозначно не возьмут титул ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 24 ноября 2018, 19:44

      Ковач тренер максимум какого нибудь середняка, а не Баварии

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      weinmar 24 ноября 2018, 19:34

      Ну думаю, песенка Ковача спета. Не готов он тренировать команду уровня Баварии

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 