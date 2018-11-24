Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Фортуной». «Боруссия» Д обыграла «Майнц»

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«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной» в матче 12-го тура Бундеслиги – 3:3. Хет-трик в составе «Фортуны» оформил полузащитник Доди Лукебакио.
«Бавария» с 21 очком идет на пятой строчке в таблице. «Фортуна» с 9-ю очками идет предпоследней.
Результаты других матчей:
Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур
Аугсбург – Айнтрахт – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Де Гузман, 1; 0:2 – Халлер, 47; 0:3 – Ребич, 68; 1:3 – Кордоба, 90.
Голы: 1:0 – Зюле, 17; 2:0 – Мюллер, 20; 2:1 – Лукебакио, 78; 3:1 – Мюллер, 58; 3:2 – Лукебакио, 78; 3:3 – Лукебакио, 90+1.
Герта – Хоффенхайм – 3:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Демирбей, 1; 0:2 – Крамарич, 10; 1:2 – Ибишевич, 12; 1:3 – Бичакчич, 55; 2:3 – Леки, 71; 3:3 – Лазаро, 87.
Вольфсбург – РБ Лейпциг – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Руссийон, 50.
Голы: 0:1 – Пако, 67; 1:1 – Куайсон, 70; 1:2 – Пищек, 76.