Лига наций. В трех матчах Лиги C – 10 голов

Хороший результат!
Сборная Шотландии в матче 6-го тура Лиги наций C обыграла команду Израиля – 3:2.
Полузащитник хозяев Джеймс Форрест оформил хет-трик, в составе гостей отличились Бирам Каял и Эран Захави.
В параллельных матчах Сербия одержала победу над Литвой, а черногорцы уступили румынам.
Команды Шотландии и Сербии оформили выход в Лигу B.
Лига наций. Лига C. 6-й тур. Группа 1.
Шотландия – Израиль – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Каял, 9; 1:1 – Форрест, 34; 2:1 – Форрест, 43; 3:1 – Форрест, 64; 3:2 – Захави, 75.
Лига наций. Лига C. 6-й тур. Группа 4.
Голы: 1:0 – Зулпа, 51 (автогол); 2:0 – Митрович, 58; 2:1 – Петравичус, 61; 3:1 – Прийович, 71; 4:1 – Льяич, 74.