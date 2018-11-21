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    Лига наций. В трех матчах Лиги C – 10 голов

    Сборная Шотландии в матче 6-го тура Лиги наций C обыграла команду Израиля – 3:2.

    Полузащитник хозяев Джеймс Форрест оформил хет-трик, в составе гостей отличились Бирам Каял и Эран Захави.

    В параллельных матчах Сербия одержала победу над Литвой, а черногорцы уступили румынам.

    Команды Шотландии и Сербии оформили выход в Лигу B.

    Лига наций. Лига C. 6-й тур. Группа 1.

    Шотландия – Израиль – 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Каял, 9; 1:1 – Форрест, 34; 2:1 – Форрест, 43; 3:1 – Форрест, 64; 3:2 – Захави, 75.

    Лига наций. Лига C. 6-й тур. Группа 4.

    Сербия – Литва – 4:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зулпа, 51 (автогол); 2:0 – Митрович, 58; 2:1 – Петравичус, 61; 3:1 – Прийович, 71; 4:1 – Льяич, 74.

    Календарь Лиги A

    Турнирные таблицы Лиги A

    Источник: Бомбардир

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    21.11.2018 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 ноября 2018, 00:57

      Хороший результат!

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