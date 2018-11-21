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    Лига наций. Сборная России проиграла шведам и осталась в Лиге B

    Встреча 6-го тура Лиги наций B ШвецияРоссия завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

    Защитник Виктор Линделеф открыл счет на 41-й минуте, нападающий Маркус Берг удвоил преимущество на 72-й.

    Команда Янне Андерссона набрала 7 баллов, сравнявшись с россиянами, и вышла в дивизион А благодаря лучшей статистике. Игроки Станислава Черчесова продолжат выступление в дивизионе B.

    Лига наций. Лига B, 6-й тур, группа 2.

    Швеция – Россия – 2:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Линделеф, 41; 2:0 – Берг, 72.

    Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Ольссон (Телин, 71), Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон (Свенссон, 80), К. Ольссон (Гвидетти, 89).

    Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Дзюба, Полоз (Камболов, 46).

    Предупреждения: нет – нет.

    Календарь Лиги A

    Турнирные таблицы Лиги A

    Главные выводы по матчу Швеция – Россия

    Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

    Источник: Бомбардир

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    21.11.2018 00:35
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    Комментарии146
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 21 ноября 2018, 21:16

      Чмошники ,одним словом,не физической формы.,ни техники ,ни скорости и мозгов ,,,ничего не показали,такой команде проиграть просто позор,!(((((тренеровки для чего спрашивается нужны?((

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 ноября 2018, 12:07

      Сыграли как могли.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 10:48

      Перед матчем ,теплилась какая то надежда ,но первые минуты игры показали - не готовы.

      10
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 21 ноября 2018, 11:23

      После Бразилии понял ,что надеяться не на что.Поэтому не расстраиваюсь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 21 ноября 2018, 12:20

      Ты ,Саш,как всегда просто и доходчиво.....
      Видать такова судьба.
      Выдавать хорошее только в фиксированных дозах.(((.....(ЧМ)
      А отмазки найти всегда можно....
      Зачем турчонки проиграли викингам?
      Основа дома осталась - вся больная
      Т.е. ты не сам виноват (в данном случае Че & компания),
      а кто то ,кого рядом нет.....
      А то,что существует слово ,,прессинг,, слыхали?
      А то ,чтобы выиграть ,иногда надо и по воротам бить,слыхали?
      А то,что футбол - это игра в пас ,а не избавление от мяча,как от кусачей собаки,слыхали?
      Скоро жеребьевка. Доброхоты опять заверещат :Вот так повезло!
      Забудьте ! Для России нет и не будет легких групп.
      Будут постоянно тяжелые роды,типа такого.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > alex1951 21 ноября 2018, 13:27

      Согласен Алексей. Ждать когда выпадут слабые группы не стоит. Снова будут роды в тяжелых муках.

      5
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 ноября 2018, 10:14

      У шведов слабая сборная, ведь у них нет в составе игроков ЗМС.

      5
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      Рейтинг: +375

      Yuriysss 21 ноября 2018, 10:03

      Никак не пойму они не могут или не хотят играть, если не могут надо распускать эту сборную, а если не хотят ,то тут уже другой разговор.Надо уже их наказывать за отвратительную игру, играли так, как будто их насиловали всю ночь!!!

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Yuriysss 21 ноября 2018, 11:22

      Не могут,уровень низкий ,дети лимита.

      0
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      Рейтинг: +644

      кран 21 ноября 2018, 09:39

      Если честно, то и нечего нам там делать...

      1
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      Рейтинг: +205

      D A N I L 21 ноября 2018, 09:37

      С такой игрой, составом нечего делать в лиге А, там команды на порядок выше. Наш уровень - лига В. Здесь можно рассчитывать на положительные исходы. Более равные по уровню команды. Будет меньше отрицательных эмоций у болельщиков!

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 21 ноября 2018, 09:35

      Когда Спартак стал чемпионом, я говорил о том, что это случайность и будет он на задворках. Так и вышло. Когда все восхищались Уэльсом, Исландией, я говорил, что так бывает, но всё встанет на свои места. Так и вышло. Когда все тащились от сборной.... Короче говоря, всё давно понятно. СЛУЧАЙНОСТИ в футболе бывают. Но закономерно то, что наша сборная (вместе с тренером) - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 ноября 2018, 09:34

      Сказка про сильную сборную, которой пели деферамбы из каждого громкоговорителя после испанцев, благополучно завершилась. Мы летом увидели"фильм о футболе в России", а теперь реальная жизнь показывает, на что мы можем претендовать и какой тренер у руля сборной!

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 21 ноября 2018, 09:28

      Ну в лиге А нам делать нефиг))

      1
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