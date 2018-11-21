Лига наций. Сборная России проиграла шведам и осталась в Лиге B

Встреча 6-го тура Лиги наций B Швеция – Россия завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Защитник Виктор Линделеф открыл счет на 41-й минуте, нападающий Маркус Берг удвоил преимущество на 72-й.

Команда Янне Андерссона набрала 7 баллов, сравнявшись с россиянами, и вышла в дивизион А благодаря лучшей статистике. Игроки Станислава Черчесова продолжат выступление в дивизионе B.

Лига наций. Лига B, 6-й тур, группа 2.

Швеция – Россия – 2:0 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Линделеф, 41; 2:0 – Берг, 72.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, М. Ольссон (Телин, 71), Аугустинссон, Ларссон, Берг, Йоханссон, Классон (Свенссон, 80), К. Ольссон (Гвидетти, 89).

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Кузяев, Газинский, Джикия, Набабкин, Ионов (Заболотный, 69), Ерохин (Ари, 77), Дзюба, Полоз (Камболов, 46).

Предупреждения: нет – нет.

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Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть