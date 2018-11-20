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    Вилков рассудит «Зенит» и «Ростов», Москалев – «Спартак» с «Крыльями Советов»

    Стали известны арбитры, которые обслужат игры 15-го тура РПЛ.

    На центральном матче тура между «Зенитом» и «Ростовом» будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

    «Ахмат» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Динамо» – «Енисей»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    «Оренбург» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Анжи» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Краснодар» – «Арсенал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Зенит» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    Источник: РФС

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    20.11.2018 14:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -5

      Govy 20 ноября 2018, 22:05

      А чё вы не питерские вообще на поле выходите?заранее обосрамшись,говном все СМИ накачавшие,Матч ТВ вообще студия свинокомбината????вы свой чемпионат замутите,чтоб в одну рамку ...

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 20 ноября 2018, 20:03

      Хана "Ростову" и Крылышкам", свои пацаны у руля Фемиды.

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 20 ноября 2018, 17:45

      бомжи назначили своего ручного судью ******* уже всю россию

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 20 ноября 2018, 16:55

      ЦСКА, Локо, Краснодару и Ростову ничего не светит и слишком часто как-то "питерские" на матчи Локо и ЦСКА назначаются

      2
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 20 ноября 2018, 16:01

      Зенит чемпион первого круга!!!

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      Рейтинг: -5

      Govy > mamba9090909 20 ноября 2018, 22:08

      Кто бы с этим спорил....Богданычу фарта и усиления)

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