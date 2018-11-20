Вилков рассудит «Зенит» и «Ростов», Москалев – «Спартак» с «Крыльями Советов»

Стали известны арбитры, которые обслужат игры 15-го тура РПЛ.

На центральном матче тура между «Зенитом» и «Ростовом» будет работать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Динамо» – «Енисей»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Оренбург» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Анжи» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Зенит» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).