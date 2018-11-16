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    Юран: «Ари старался, но это может делать и молодой Чалов»

    Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Зоркого» Сергей Юран считает, что Станислав Черчесов должен дать шанс проявить себя молодым футболистам.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Как вам Ари?

    – У нас же есть молодой, перспективный нападающий – Чалов. Лидер бомбардирской гонки Премьер-лиги. Почему бы не дать ему шанс в контрольном матче? А как иначе мы хотим получить новых форвардов? Дайте ему стимул, зарядите его доверием!

    С уважением отношусь к Ари как к футболисту. Но ему уже 32 года. Еще понял бы, если бы ему было 22, и у него просматривались бы перспективы. А тут… Я вообще не ожидал, что он выйдет в стартовом составе. Думал, с первых минут сыграет либо Заболотный, либо Чалов. Мне это непонятно. Но тут, как говорится, главному тренеру виднее.

    – Хоть чем-то Ари запомнился?

    – Да пустота! Он старался, но это может делать и молодой. И ведь Ари не противостояли суперзащитники. А он толком ничего не показал. Его можно поблагодарить только за желание. Наверное, надо давать шанс своим ребятам. Да, пока они еще не сыграют на уровне Дзюбы или Кокорина, но им нужно открыть дверь во взрослую сборную.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 08:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:21

      Теперь Черчесов может не поставить Ари в следующем матче.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 16 ноября 2018, 10:18

      Че все к этом Ари прицепились, пол команды иностранцев, а выгнать надо лысого..

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 09:50

      Чалову надо набрать баллы за игры в сборной, чтобы дороже стоить. А Гиннеру поскорее его продать, потому как денег нет. Вот и вся арифметика. лысый требует отката за выход на поле, Гиннер торгуется, а вы про честь России!

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 ноября 2018, 09:39

      Правильно Черчесов сделал, что не выпустил Чалова. Очень загорелые немцы затоптали бы пацана.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 ноября 2018, 08:31

      Тупой осетин замучал Ерохина на поле и оставил на лавке Чкалова. Бездарная защита полузащита и нападение. Вратарь - лох дырявый.

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > RedWhiteFans2 16 ноября 2018, 09:51

      Ерохин выложился и под конец на ногах не держался. А на счет вратаря - все голы были без шансов.

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