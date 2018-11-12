Габулов объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

35-летний вратарь выступал за такие клубы, как «Динамо», ЦСКА, «Моздок», владикавказский «Спартак», «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге».

За сборную России Габулов провел 10 матчей. В составе национальной команды завоевал бронзовые медали Евро-2008 и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Габулов может стать министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет: я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал – всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!

Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня», – написал Габулов в инстаграме.