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    Габулов объявил о завершении карьеры

    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

    35-летний вратарь выступал за такие клубы, как «Динамо», ЦСКА, «Моздок», владикавказский «Спартак», «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге».

    За сборную России Габулов провел 10 матчей. В составе национальной команды завоевал бронзовые медали Евро-2008 и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018.

    Ранее сообщалось, что Габулов может стать министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.

    «С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет: я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

    От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал – всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!

    Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня», – написал Габулов в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Владимира Габулова

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    12.11.2018 12:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 14:54

      Пожалуй только в Брюгге у него был неудачный сезон. А так вратарь надежный. Удачи Владимир в твоей дальнейшей деятельности.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 12 ноября 2018, 13:59

      Спасибо тебе! Ты в своё время пришёл на выручку ЦСКА!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 12 ноября 2018, 12:48

      Спасибо за групповой этап ЛЧ 2011/12! 1/8 финала - это в том числе твоя заслуга!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 12 ноября 2018, 12:42

      Спасибо и удачи в дальнейшей карьере.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      maxpav 12 ноября 2018, 12:39

      Как выяснилось кроме осетинской Алании никто и не зовет эту шашлычную звезду из "сборной". Вот и пришлось закончить. Надо семью кормить.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 ноября 2018, 12:38

      Удачи, Владимир! Хотя жаль, лучшего дублёра Акинфееву в ЦСКА сегодня не найти! Было бы здорово и надёжно за тылы!

      5
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 12 ноября 2018, 12:30

      Габул,дорогуша,ты чё?
      Какое такое завершение карьеры?
      Твоя сказка только начинается.
      Смокинги,приемы,Кремль,подхалимы ,указы,приказы....)))
      Ты еще покажешь всем ,,кузькину мать,,!

      2
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