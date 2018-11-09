Габулова могут назначить министром спорта Северной Осетии

люди отписывают "солидная должность"?.. эммм... если официальная ЗП губернатора Северной Осетии около 90 тыс. рублей, то как вы думаете, сколько будет ЗП министра спорта данного региона?) вопрос: зачем соглашаться на такую должность человеку, который много лет играл РФПЛ и не собирается воровать на госслужбе?
Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов может быть назначен на должность министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.
«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», – сообщил информированный источник в администрации республики.
Габулов – уроженец Северной Осетии. Помимо «Динамо» и ЦСКА он выступал за «Моздок», владикавказский «Спартак», «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге». За сборную России вратарь провел 10 матчей. В составе национальной команды завоевал бронзовые медали Евро-2008.