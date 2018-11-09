Габулова могут назначить министром спорта Северной Осетии

Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов может быть назначен на должность министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.

«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», – сообщил информированный источник в администрации республики.

Габулов – уроженец Северной Осетии. Помимо «Динамо» и ЦСКА он выступал за «Моздок», владикавказский «Спартак», «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге». За сборную России вратарь провел 10 матчей. В составе национальной команды завоевал бронзовые медали Евро-2008.