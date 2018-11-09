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    Габулова могут назначить министром спорта Северной Осетии

    Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов может быть назначен на должность министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.

    «Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», – сообщил информированный источник в администрации республики.

    Габулов – уроженец Северной Осетии. Помимо «Динамо» и ЦСКА он выступал за «Моздок», владикавказский «Спартак», «Кубань», «Амкар», «Анжи», тульский «Арсенал» и «Брюгге». За сборную России вратарь провел 10 матчей. В составе национальной команды завоевал бронзовые медали Евро-2008.

    Источник: ТАСС

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    09.11.2018 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 9 ноября 2018, 19:56

      люди отписывают "солидная должность"?.. эммм... если официальная ЗП губернатора Северной Осетии около 90 тыс. рублей, то как вы думаете, сколько будет ЗП министра спорта данного региона?) вопрос: зачем соглашаться на такую должность человеку, который много лет играл РФПЛ и не собирается воровать на госслужбе?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 16:05

      Должность солидная. Отказываться ни в коем случае нельзя Владимир.

      3
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 9 ноября 2018, 15:48

      А чё не Газзаев?Совсем забыли свою легенду

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 9 ноября 2018, 14:46

      Габул! Даже не раздумывай!
      Быстро - трусы на смокинг.
      Мяч гонять будешь в свободное время)))

      2
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      Рейтинг: +4951

      polt 9 ноября 2018, 14:29

      Хорошая должность, что еще надо пенсионеру.

      1
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