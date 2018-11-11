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    Серия А. «Рома» разгромила «Сампдорию» и другие результаты

    В матче 12-го тура Серии А «Рома» дома разгромила «Сампдорию» (4:1) и поднялась на пятое место в турнирной таблице. Римский клуб – соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов.

    С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Рома – Сампдория – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жуан, 19; 2:0 – Шик, 59; 3:0 – Эль-Шаарави, 72; 3:1 – Дефрель, 89; 4:1 – Эль-Шаарави, 90+3.

    Кьево – Болонья – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Сантандер, 5; 1:1 – Меджиорини, 20 (с пенальти); 2:1 – Оби, 45; 2:2 – Орсолини, 56.

    Эмполи – Удинезе – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зайц, 41; 2:0 – Капуто, 51; 2:1 – Пуссетто, 81.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2018 18:55
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