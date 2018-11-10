Лига 1. «Ним» вдевятером проиграл «Ницце», «Анжер» выиграл у «Монпелье»

«Ницца» обыграла «Ним» со счетом 1:0 в матче 10-го тура Лиги 1. «Ницца» с 20-ю очками поднялась на шестую строчку в таблице, «Ним» с 14-ю очками идет на 14-м месте.

Результаты других матчей:

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Ним – Ницца – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аттал, 61.

Удаления: Мауасса, 20; Ландр, 45+1 – нет.

Нереализованный пенальти: Бозок, 5 – нет.

Анжер – Монпелье – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тома, 70.

Сент-Этьен – Реймс – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дебюши, 1; 2:0 – Хазри, 39.

Тулуза – Амьен – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Блин, 28.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1