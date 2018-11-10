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    Лига 1. «Ним» вдевятером проиграл «Ницце», «Анжер» выиграл у «Монпелье»

    «Ницца» обыграла «Ним» со счетом 1:0 в матче 10-го тура Лиги 1. «Ницца» с 20-ю очками поднялась на шестую строчку в таблице, «Ним» с 14-ю очками идет на 14-м месте.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Ним – Ницца – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Аттал, 61.

    Удаления: Мауасса, 20; Ландр, 45+1 – нет.

    Нереализованный пенальти: Бозок, 5 – нет.

    Анжер – Монпелье – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Тома, 70.

    Сент-Этьен – Реймс – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дебюши, 1; 2:0 – Хазри, 39.

    Тулуза – Амьен – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Блин, 28.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2018 23:57
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    Комментарии105
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 ноября 2018, 00:02

      А мы сегодня будем с утра обыгрывать новости в наших рядах с теми кто будет свободен от работы.))) База ждёт своих посетителей...

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 07:56

      к вечеру в полную силу развернёмся! привет Олег!
      французская лига у жителей бомбардира я смотрю энтузиазма не вызывает )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 08:14

      Доброе утро, Андрюша ! Там мало команд и имён на которые хочется смотреть, кроме ПСЖ. Следили бы за Монако и Головиным, если бы там была игра и результат.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 08:31

      нашей банде по силам поднять рейтинг французских веток, и сделать францию снова великой!
      клянусь здоровьем кардинала )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 08:33

      ))) Но не сегодня. Половина команды работает . Одни появятся вечером, а Андрей завтра. С утра мы с тобой на разогреве... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 08:37

      (с) с утра мы на разогреве

      у меня тачка уже на разогреве, валить пора... делами франции позже займёмся, свои с начало порешаем

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 08:38

      Давай удачи. У нас небольшой дождик с утра.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 11:38

      : тысяча чертей!!! - воскликнул д артаньян увидев сборную франции по футболу 2018

      надо было перед входом в париж снимать сапоги которые топтали колонии! а так вся грязь уже на коврах!
      похоже Олег, францию уже не спасти

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 13 ноября 2018, 11:52

      хотя с другой стороны, что плахова в том что мбапе на вертолёте в булочную летает... главное не по сплошной - примерно так размышляют толерантные французские идиоты

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 12:02

      Наши люди в своё время туда на такси ездили. ))) А сейчас жёны новых русских и прочих денежных мешков в Париж летают и не только по делу, срочно... ))) Мне дочь сегодня выходной дала. Накрапывает дождь, с внучкой не погулять. Через час заедут по дороге из поликлиники , и я им продукты передам. Полистал свои два каталога моей молодости и Максу кое-что выбрал почитать. Ошибку сделал, что отмечая прочитанное, я не ставил оценку, чтобы в плане как мне понравилось или нет. А спустя 40-30 лет уже в этом обилие прочитанного или отмеченного, трудно вспомнить.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 13:07

      (с) в этом обилии прочитанного ...

      то ли дело я ... пальцев двух рук вполне достаточно для "обилия" прочитанного ))
      может утрирую, но не сильно)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 13:14

      Я очень много читал в детстве и юности, как и будучи студентом. Даже в армии умудрялся. Потом с распадом Союза и в лихие 90-е уже совсем мало читал, а потом и вовсе перестал.

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 13:22

      у меня всегда на чтение время мало было.... вроде не сильно занятой, но на чтения время не выделял. но поверхностно с литературой знаком и ходом её развития я интересовался.
      Салтыков - Щедрин мною полностью был прочитан. похождения швейка читал, но кусками, с право на лево))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 13:30

      Я рос и жил в читаемое время. Книга была лучшим подарком и не на словах. Я тебе же писал или кому, что ночевал с 14 лет у соседей, сторожа их квартиры, когда они уезжали в отпуск. У нас в подъезде таких было три. А у них была шикарная библиотека. Вот я там и пасся. Мама только просила по ночам не читать. чтобы не нагнал им за свет платить. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 13:40

      у меня книг дома завались Олег! не в каждой библиотеке сельской столько. классика вообще в полном составе. родители мои в своё время всю ценную литературу скупали. иногда вытащу, первую попавшуюся книгу, прочитаю страницу, и назад в стойло

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 13:48

      Согласен, так и у меня сейчас. Нет потребности и отвык. А когда читал. так было с "Мастером и Маргаритой. Прочту немного и всё, не моё и дальше нет желания.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 14:25

      я кстати "мастера и.. " прочёл. на волне "собачьего сердца" понравилось! много сюрреализма, иносказательных сюжетов, нестандартных ходов... я такое люблю!

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 14:29

      у нас сегодня снег пошёл, я ещё одну машину не успел переобуть. сунулся, а на всех шинномонтажках очередь километр

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 14:53

      Я на обед отвлекался. Я реалист, поэтому книги и кино с мистикой, фантастикой не могу читать и смотреть. У нас дождь зарядил, сейчас +4-6. Хорошо, что ночью +5 обещают, а то бы гололёд был тот ещё.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 13 ноября 2018, 21:11

      капец Талян вас вирус поразил!! только в чат заходил, и офигел!
      Макс походу там целыми днями и ночами бодается

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 13 ноября 2018, 21:17

      твою позицию ровно как и тебя уважаю, но если честно решения вашей проблемы у меня в голове нет.
      это борьбу с ветром напоминает... надо перетерпеть

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 ноября 2018, 21:27

      Привет Дон Кихотам ! )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:29

      Эти баталии в чате только отнимают время и нервы. Стенка на стенку будет продолжаться без конца. Забанят один аккаунт, с другого нарисуются.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 13 ноября 2018, 21:32

      Привет, Толя ! Они как драконы, отрубишь одну голову, другая вырастит.)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:33

      (с) я реалист

      я до некоторой степени фаталист, но мистику тоже постольку поскольку.... в мастере и маргарите, "аватарщены" слава богу нет, это конечно не научная фантастика, но и не фэнтези!

      3
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 13 ноября 2018, 21:35

      (с) буду рубить голову

      можно конечно рубануть и хвост, ну тогда по самую голову)

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:38

      Меня эти тексты не затягивают. Так и с Библией. Сколько не начинал читать, на одну, две страницы хватало и всё.

      3
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      Project Бабангида > shlomo 13 ноября 2018, 21:38

      Толик, давай подойдём к этому творчески и будем рассуждать как богатыри..
      секира и мачете рубят хорошо, но это не наш инструмент.
      нужна кувалда))

      3
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:39

      лом, или рессора от трактора беларусь)

      3
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:41

      (с) как из библией

      не , ну... библия это вообще опиум для народа))
      более подлого проекта от евреев я ещё не видал...

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:44

      Есть книги и тексты в них как и сами события описанные, захватывают. Читаешь пока глаза уже не устанут. А есть начнёшь и откладываешь. Бывает, что не по настроению и не вовремя взялся читать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:45

      нифига себе... !!
      тут только что человек с ноутбуком промелькнул... или показалось...
      да нет же... пасёт из за угла за нами)

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:48

      Лёха, одиночными стреляет.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:49

      (с) а есть начнёшь и откладываешь

      у меня в детстве была странность, мне "ёжика тумане" нравился , я его пытался понять ))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:50

      (с) одиночными стреляет

      это ж - снайпер

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:52

      Был признан лучшим мультиком всех времён. Там своя философия и новизна.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:53

      А может патроны бережёт.)))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:54

      (с) там своя философия

      ну да, пару бульбиков по любому приговорить придётся, что бы ворваться в тему)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:56

      Я уже его взрослым смотрел и тоже не догонял, чем он так всех покорил. К мультикам совсем другое отношение было и восприятие.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 21:57

      (с) а может патроны бережёт

      "....не люблю в холостую молотить" это почти дословно, но вырванная и контекста его фраза инсайдеру )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 21:58

      Уже короткими одиночными очередями... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:00

      pourquoi pas?))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:00

      Иногда приходится как и движку...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 13 ноября 2018, 22:01

      Уи монами.))) Пишу кириллицей, чтобы быстрей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:03

      (с) я уже взрослым смотрел

      ну детям давать его смотреть, это всё равно что азбукой морзе сказки в детском саду рассказывать)
      эффект , тот же самый)) из двадцати человек 18 из зала выйдут, а двое морзянку учить начнут)
      я во второй партии )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 13 ноября 2018, 22:04

      Обнаружил в себе загадочную болезнь..
      У болезни есть название — «ангедония». И еще «социальная агнозия».
      теперь сижу ,тихонечко горжусь..
      Не хрен собачий,всёж...)
      Интровертирую ,прям,без оглядки...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 13 ноября 2018, 22:05

      Тоска,короче.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 13 ноября 2018, 22:05

      бон жорно друг.. бон жорно!! )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:06

      Он сложен для понимания и восприятия взрослым, а детям тем более.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 13 ноября 2018, 22:07

      (с) интровертирую , прям без оглядки

      ....может лучше с женщиной..?!))
      ..не ну , бати советы не даю... так ...мысли в слух))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:14

      (с) сложен

      согласен Олег! мы не приучены к такого рода подачи...
      и шулера типа Малевича, этим пользуются .
      но есть действительно люди умеющие говорить языком образов и смыслов.. их ещё меньше чем умеющих это всё понять.
      у нас даже тут есть такой пример .... одиночными вон стреляет)
      заметь, гору лайков на ветке ему не начислят! а в нашей среде - признанный мастер!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:21

      Татарский , со своими "пластилиновыми историями" ту да же...
      но того хоть дети в общем то смотрели)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:21

      Спасибо,Старший брат и Младший...))
      Надеюсь,я побуйствую ещё..(
      Вам в удовольствие и року вопреки...)

      Пипец...
      Нагнал козёл тоски..)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:21

      У Норштейна всё творчество с подобной философией и подачей. Посмотрел в Википедии, оказывается он до сих пор работает на "Шинелью" по Гоголю, начав в 1981г.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:24

      Ну там просто техника пластилиновая, с ней работали не все мультипликаторы. А вот смысл, философия это уже у Норштейна было.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:24

      Добрый вечер всем! Решил зайти на огонек.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 22:24

      Привет, Саня ! Огонёк давно горит. )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:26

      (с) работает над шинелью с 1981

      возможно стоящие над душёй санитары мешают сосредоточится )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 22:27

      смелей Саня... дверь ногой... ты же свой! а не бмв к нам приехал)

      3
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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:28

      Здравствуй Олег! День подходит к концу ,но чувствуется какая то незавершенность.

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      zigbert > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:29

      Привет Андрей! Вижу дошли до гоголевской шинели.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:30

      Над фильмами своими долго работал Алексей Герман. Актёры и каскадёры у него хорошо зарабатывали на этом. Мой приятель и сослуживец на Ленфильме каскадёром работал и снимался у него с ребятами, как и во многих фильмах про ментов разных. Но, чтобы столько над мультфильмом работать...

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 22:32

      На лайкались за день можно и по болтать. Из гоголевской "Шинели" у нас многие выросли.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:33

      (с) а вот смысл , философия это уже у норштейна

      вот здесь позволю себе Олег не согласится.
      у Татарского ещё больше и смысла и философии и образности. более того он умудрялся на переднем плане красочные картины детям рисовать. чего не мог норштейн. Татарский мог ярка и без занудства по хлеще норшика выдать, ты просто приглядись повнимательней ...

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:34

      А мы сегодня с супругой прошлись по городу. Купмли кое каких продуктов ,зашли в парикмахерскую и постриглись оптом.

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      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 22:36

      (с) вижу дошли....

      самим уже страшно))
      кались Саня, какие фильмы смотришь, и музыку слушаешь ?

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      zigbert > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:38

      Андрей скажи вкратце ,чем занимался этот мультипликатор? Рисованные или куклы?

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      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 22:38

      (с) подстриглись оптом

      если не ошибаюсь, разговор про лысых у нас дня два назад был))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:39

      У Татарского просто для детей и доходчиво к пониманию, у Норштейна там подтекст и осмысление.

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      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 22:40

      Татарский, в основном пластилиновые темы. Норштейн рисованные, но с претензией на абстракцию

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      zigbert > zigbert 13 ноября 2018, 22:43

      Большим любителем фильмов не являюсь. По первому каналу сейчас иногда показывают сериалы на тему советской истории. Плохо показывают поздно. так посмотреть можно. Нравится смотреть старенькие 50х - 60х годов.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:46

      у Татарского ещё больше подтекстов к размышлению. просто он умело ещё в тот же момент на первом плане картинку давал.
      он как бы в двух слоях одновременно... а Норштейн, то Тарковский, только в мультипликации. чисто на втором плане работал, от того казался умней. а на самом деле, у Татарского темы посильней

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      zigbert > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:47

      Андрей ,мне больше нравятся рисованные мультики. Опять же 50х - 60х годов. В современных мультфильмах нет простоты.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 22:50

      Может быть, я тут спорить не буду. Наша советская мультипликация намного интересней, импортной и нашей нынешней.

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      zigbert > zigbert 13 ноября 2018, 22:50

      Кстати с утра на канале ТВ - 3 они идут в большом количестве. У нас на работе один без них не может.

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      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 22:50

      (с) 50х - 60х годов

      согласен! это золотая эра нашего кино! дальше эпизодами получалось, но стройности в рядах не было.
      "брат" наверно последнее ... дальше агония

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 22:51

      Они более динамичны и легче воспринимаются не только детьми.

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 22:54

      Нам нравятся те старые а дети уже привыкли к современным. Сейчас совсем другие времена ,ничего не поделаешь.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 22:56

      Они и те бы смотрели с удовольствием. На канале " Карусель" такую хрень показывают.

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      zigbert > zigbert 13 ноября 2018, 22:59

      Из старых фильмов мне больше нравятся такие как "Испытательный срок" ,"Весна на заречной улице" "Дело Румянцева".

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:01

      Конечно если бы сейчас показывали те старенькие ,привыкли бы и к ним.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:08

      Художественных фильмов в 50-60-е годы очень много было создано, которыми можно гордиться и смотреть в любое время и в любом возрасте.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:10

      Я помню в конце 60-х смотрим толпой с мужиками футбол или хоккей, а в перерыве все выходят во двор покурить и поделиться впечатлениями. Но когда показывали мультик "Шайбу, шайбу", все оставались и смотрели, и смеялись от души.

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:13

      Фильмы такие житейские "Дело было в Пенькове" ,"Поднятая целина" ,"Тихий Дон".

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:14

      Саша, их перечислять мы замучаемся. )))

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      zigbert > zigbert 13 ноября 2018, 23:15

      Да "Шайбу ,шайбу" мы тоже смотрели с удовольствием.

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:17

      Главное смотреть то было просто. Всего один канал и никаких споров.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:22

      шайбу - шайбу не к серии СССР- Канада приурочили?

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      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 23:24

      "судьба человека" ещё
      вот уж фильм не для слабонервных..
      "калина красная" вообще хитяра...

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      zigbert > zigbert 13 ноября 2018, 23:24

      Да вспомнил еще детские фильмы "Васек Трубачев и его товарищи" ,"Судьба барабанщика",которые воспитывали любовь к Родине ,смелость и отвагу.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:25

      Это да, и просмотры были толпой.. У нас потом появились и украинские каналы УТ-1 и УТ-2. Тогда уже мужики футбол смотрели, а женщины собирались у кого-нибудь и смотрели кино или концерт

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      zigbert > Project Бабангида 13 ноября 2018, 23:28

      "Судьба человека" отличный фильм. Редко сейчас показывают.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 23:29

      Нет, они раньше вышли, где-то в середине 60-х. Их кажется три разных мультика была. Второй назывался "Реванш", а третий не помню.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:30

      Было много фильмов для детей и юношества, специальная киностудия была. Всё планировалось, был госзаказ, потом пришла коммерция...

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:31

      Я конечно не слышал об этих каналах. Родственников на Украине у меня не было.

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:32

      Было и своё Донецкое ТВ, которое тоже не мало транслировало передач разных, как и спортивных.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:32

      (с) трети не помню

      в третьем они боксёрами стали)

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:34

      Потом пришла не только коммерция но и "Санта Барбара" "Богатые тоже плачут". Вот где наши славные женщины отрывались.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 23:34

      Может быть, уже не помню всех этих подробностей.)))

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:35

      Так с коммерцией и пришли все эти мыльные оперы. Наше кино тогда умирало...

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      zigbert > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:39

      Нахлынули воспоминания и есть что вспомнить. Спасибо друзья ,заканчиваю. Спокойной ночи!

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      Рубик Докоян > zigbert 13 ноября 2018, 23:41

      Да уж, нам есть , что вспомнить. Спокойной ночи, Саша.

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      Project Бабангида > zigbert 13 ноября 2018, 23:41

      до завтра Сань! я тоже на матрас ухожу

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 ноября 2018, 23:42

      спокойной Олег! я уже готов...)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 ноября 2018, 23:44

      Давай, Андрюша, отдыхай, спокойной ночи. А я сейчас базу найду и телек буду досматривать.

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