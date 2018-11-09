Бубнов: «У «Спартака» был отличный настрой и безобразная игра в обороне»

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выделил два основных момента по итогам матча красно-белых в Лиге Европы против «Рейнджерс».

«Оценивая выступление «Спартака», нужно отметить два основных момента – отличный настрой и безобразную игру в обороне. Пусть в случае с автоголом Еременко речь о несчастном случае, но второй пропущенный мяч – позиционная ошибка Мельгарехо, третий – провал опорной зоны. Окажись «Рейнджерс» более крепким соперником, этого бы с лихвой хватило для победы. Мне удивительно, почему Рианчо держит в запасе Джикию.

«Спартак» трижды оказывался в роли отыгрывающегося, при этом всякий раз не падал духом, находил в себе моральные силы агрессивно идти вперед, и сам забил хорошие игровые голы. Даже в случае с автоголом имела место отличная комбинация: Попов бросил в прорыв Рассказова, а тот вынудил ошибиться защитника. Очевидно, прибавляет автор победного мяча Ханни, который стал фактически соавтором и третьего гола. Рианчо намеренно выставил атакующий состав, потому высокая результативность закономерна.

Теперь «Спартаку» нужно обыгрывать дома «Рапид» и смотреть расклад. С большой долей вероятности решающим окажется выездной матч против «Вильярреала». Тем не менее, если «Спартак» продолжит в том же духе в плане эмоций и самоотдачи, у него неплохие шансы пройти дальше, процентов 60 – не меньше», – сказал Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

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