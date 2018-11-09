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    Бубнов: «У «Спартака» был отличный настрой и безобразная игра в обороне»

    Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов выделил два основных момента по итогам матча красно-белых в Лиге Европы против «Рейнджерс».

    «Оценивая выступление «Спартака», нужно отметить два основных момента – отличный настрой и безобразную игру в обороне. Пусть в случае с автоголом Еременко речь о несчастном случае, но второй пропущенный мяч – позиционная ошибка Мельгарехо, третий – провал опорной зоны. Окажись «Рейнджерс» более крепким соперником, этого бы с лихвой хватило для победы. Мне удивительно, почему Рианчо держит в запасе Джикию.

    «Спартак» трижды оказывался в роли отыгрывающегося, при этом всякий раз не падал духом, находил в себе моральные силы агрессивно идти вперед, и сам забил хорошие игровые голы. Даже в случае с автоголом имела место отличная комбинация: Попов бросил в прорыв Рассказова, а тот вынудил ошибиться защитника. Очевидно, прибавляет автор победного мяча Ханни, который стал фактически соавтором и третьего гола. Рианчо намеренно выставил атакующий состав, потому высокая результативность закономерна.

    Теперь «Спартаку» нужно обыгрывать дома «Рапид» и смотреть расклад. С большой долей вероятности решающим окажется выездной матч против «Вильярреала». Тем не менее, если «Спартак» продолжит в том же духе в плане эмоций и самоотдачи, у него неплохие шансы пройти дальше, процентов 60 – не меньше», – сказал Бубнов.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: Sportbox

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    09.11.2018 09:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 14:24

      Ошибки особенно в обороне очевидны. Но не мешало бы спросить Рианчо ,почему он держит в запасе такого игрока как Джикия. На фоне неуверенной игры обороны ,слабую игру показал Максименко.

      4
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 ноября 2018, 12:46

      Главное результат.

      1
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      Рейтинг: +13

      fedcher84 9 ноября 2018, 11:33

      Рейнджерс по игре,откровенно слабая команда.Но чему стоит позавидовать,это какие у них болельщики.

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 9 ноября 2018, 10:48

      Хорошо что Спартак выиграл. Остается в борьбе за выход из группы. Но ...
      Я не разделяю мнения о неназначенных пенальти. Халтура. Причем, не Попову наступили на ногу, а Попов пяткой опустился на ногу защитника. Пересмотрите. При квалифицированном судействе была бы вторая карточка за симуляцию. Т.е., "с огнем играл" мужик. При таком раскладе надо именно держаться на ногах. Второе, был отменен чистый гол шотландцев. Именно что, безукоризненно чистый. Это вызывает у меня недоумение.
      Ну и, Кутепов ... Доколе, это недоразумение будет команде гадить? Кутепов нарушает правила и играет с риском штрафных-пенальт не меньше, чем Маммана в Зените. Но Мамммана компенсирует свои косяки более-менее внятной игрой в других эпизодах. У Кутепова даже этого нет. Зачем держать вблизи своих ворот такую постоянную угрозу? Игнашевича то рядом нет.
      Рианчо ... А может, и попрет у испанца. По крайней мере, он этого хочет. Землю носом роет. Може, дадим испанцу поработать, не?

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Дедуктор 9 ноября 2018, 11:31

      Мотиватор он хороший,Ханна и Попов при нём заиграли,я бы до Рапида подождал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Дедуктор 9 ноября 2018, 14:09

      Вчера,после матча прочитал коммент о том,что у кого-то сложилось ощущение,что команда играла,как вздумается,а никак "постановил" тренер. Может,конечно,и не так,но доля истины в этом есть. Поэтому,вряд ли,испанец справится с командой,в плане дисциплины. И ещё,маленькое наблюдение: Карреру часто ругали за разрыв "крестов" . Мол,сильные нагрузки и тд,и тп,а сейчас,ощущение что команда после 70минут,"садится"....

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 9 ноября 2018, 10:02

      Буба может анализировать сколько угодно,важно другое...
      На фоне всех последних событий ,связанных с командой,
      я бы не стал заморачиваться на всех этих деталях,а просто высказался:
      Выиграли? Ну молодцы...Проехали...Идем дальше..

      4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 9 ноября 2018, 09:59

      на злости сыграли,и случайно отскочили

      2
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 9 ноября 2018, 09:44

      В обороне был один только Боккети ! что делали и , где бегали Кутепов Мельгарехо Рассказов ? (которого не понятно за что хвалил комментатор ?! так же ка и Глушакова )

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 09:26

      Один в один о чём пишу, но назаровцы не видят присущих нам на данный момент проблем.Каррера наладил игру в обороне с одним составом.Когда пол команды выбило по тем или иным причинам, стал налаживать игру в другом составе, но времени не хватило и долбанутое руководство уволило Массимо.Теперь наблюдаем как тренер самоучка гробит фактически не плохую команду.Далеко не чемпиона, так как наш состав на чемпионский не тянет.Хотя и при Каррере в год чемпионства, ни чего чемпионского в нас не было.Это была победа Массимо и команды.

      4
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt > Мары 9 ноября 2018, 09:56

      Какой Каррера?Каррера убил дальние удары которые были в 16 году.Назови хоть одну яркую и крупную победу Карреры кроме Сивильи.назови сколько раз Спартак выигрывал при нем проигрывая.вечные победы в один мяч и позорные проигрыши

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Mak-syt 9 ноября 2018, 10:02

      Почему кроме? В чемпионский год спартак сделал больше всех дальних ударов и забил больше всех из-за штрафной! Абсолютно не согласен с твоими доводами!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Mak-syt 9 ноября 2018, 10:27

      Дебил, таких матчей хватает, а то что матчи в основном выигрывались с не большим счётом, так это катеначо.Это у итальянцев в крови.
      А теперь ты мне умник скажи когда Спартак показывал лучший футбол.Сейчас или при преславутом багаже.Вы назаровцы полные идиоты.Променяли шило на мыло и гордитесь этим мрази.Каррера строил большой и великий клуб, но у Вас скотов терпения ни на что не хватает.Сейчас и сразу.Видит бог как же я Вас ненавижу.Вы ни чего своими руками делать не умеете, но требуете результат здесь и сейчас.
      Попомнишь ещё мои слова.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Mak-syt 9 ноября 2018, 10:34

      Вчера Ханни забил один из чемпионских голов. Какая у вас память, если не помните игры чемпионского сезона с его прухой и везухой. 11 побед со счётом 1:0, сколько матчей вырывали шальными голами с дальних ударов и рикошетами на последних секундах и в компенсированное время. Спартак тогда был функционально хорошо готов и играл до свистка поддавливая соперников. Была единая команда и коллектив на поле и в не его. А сейчас ни команды, ни коллектива...

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      Рейтинг: +9164

      vm777 > Mak-syt 9 ноября 2018, 12:43

      Хотя бы одну яркую и крупную победу? Пожалуйста:
      Спартак-Цска 3-0
      Спартак-Краснодар 4-1
      И это не прибегая к помощи Интернета.
      И как Каррера мог убить дальние удары? И дальние удары во втором сезоне были, просто не залетали из-за сбитого прицела.

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 9 ноября 2018, 09:25

      поглядели цирк.хорошо удалось вырвать 3 очка

      1
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