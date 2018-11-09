Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Вчера завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы. По его результатам российские команды заработали 1,166 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

«Краснодар» обыграл «Стандард» (2:1), «Спартак» был сильнее «Рейнджерс» (4:3), а «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» (1:1).

Это позволило сократить отставание России от Франции, идущей пятой, на 0,716 балла. Теперь на счету российских клубов 48,382 балла, у французов – 53,165. У Португалии, которая располагается на седьмой строчке – 42,832.