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    Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

    Вчера завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы. По его результатам российские команды заработали 1,166 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

    «Краснодар» обыграл «Стандард» (2:1), «Спартак» был сильнее «Рейнджерс» (4:3), а «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» (1:1).

    Это позволило сократить отставание России от Франции, идущей пятой, на 0,716 балла. Теперь на счету российских клубов 48,382 балла, у французов – 53,165. У Португалии, которая располагается на седьмой строчке – 42,832.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2018 08:30
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 9 ноября 2018, 17:53

      Подсчет очков напоминает старую русскую пословицу: курочка в гнезде,яичко в пиз..,а мы со сковородкой.

      3
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      Рейтинг: +453

      тёска 9 ноября 2018, 17:37

      Какие команды у португальцев в еврокубках кроме Бенфики и порту?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 ноября 2018, 16:18

      Молодцы наши

      1
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 9 ноября 2018, 15:09

      Эх ,так не подготовить статью ,считать автор не умеет ,наверно математику прогуливал в школе 2+2+1=5 ,5:6=0,833

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 9 ноября 2018, 14:31

      Эх если бы Зенит победил Бордо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 13:58

      Вчерашние матчи показали что все у нас не так уж и плохо.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 ноября 2018, 12:19

      Вот-вот гнаться за Францией, но не выпускать из виду Португалию.
      Нашим - удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +1709

      Краса 9 ноября 2018, 12:13

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 ноября 2018, 12:09

      Хоть это радует!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      Floppy 9 ноября 2018, 12:02

      что за бред??! какие 1,166?
      5 очков в этом туре делим на 6 = 0,833

      и какие 0,716?? если в этом сезоне Россия набрала 5,416, а Франция 5,250
      значит 5,416-5,250=0,166

      на 0,166 сократили отставание!

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Floppy 9 ноября 2018, 13:11

      Точно 5 или всё таки 7 очков делим на 6 = 1.166?

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      Рейтинг: +36

      Floppy > ilichkadr 9 ноября 2018, 13:45

      За выигрыш на основных этапах начисляется 2 очка в рейтинг клуба, за ничью на основных этапах клуб получает 1 очко, за проигрыш на основных этапах — 0 очков.

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Floppy 9 ноября 2018, 14:12

      Видимо бомбардир об этом не знает.

      1
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