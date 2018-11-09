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    Заболотный: «Стратегически ничья – неплохой результат для «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный остался доволен ничейным результатом в выездном матче с «Бордо» в Лиге Европы.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» – «Зенит» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Команда из Санкт-Петербурга после четырех игр возглавляет турнирную таблицу группы С, набрав восемь очков. «Бордо» идет на последнем месте с одним очком.

    — Сложная выездная игра. Первыми пропустили с пенальти, старались действовать на контратаках. Футболисты «Бордо» очень хорошо играли в нападении, но мы прессинговали и старались идти вперед. Появлялись хорошие моменты у нас, местами неплохо контролировали мяч. Во втором тайме сумели отыграться. В конце немного подсели и довели игру до ничейного результата.

    — Насколько непривычно было играть при схеме с пятью защитниками?

    — Немного непривычно с первых минут, пока приспособились, но местами вообще неплохо получалось. Думаю, в дальнейшем нужно поработать над этой схемой, и если главный тренер захочет ее использовать, то она будет эффективна.

    — Вы забили с передачи Далера Кузяева, который вышел на замену. Получается, замены помогли?

    — Получается, да. Далер классно вошел в игру и хорошую передачу выдал.

    — Давайте вспомним, как развивались события в этом эпизоде.

    — Последовал пас из центра. Дальше — Далер вбежал в зону, показав то, что мы тренировали, то, что хочет видеть от нас тренер. Я ему отдал пас, он неплохо разобрался, увидел меня на одиннадцатиметровой отметке и сделал отличную передачу.

    — Мы видели, что в конце Семак гнал команду вперед. Хотели и могли выиграть?

    — Могли выиграть, да. Хорошие проводили контратаки, возможности были, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты.

    — Удивило количество зрителей на еврокубковом матче?

    — Не удивило. Это же не Питер! Это в Петербурге много болельщиков регулярно поддерживают нашу команду, а на выездных играх бывает и не очень много зрителей.

    — «Славия» сыграла вничью с «Копенгагеном». Получается, стратегически ничья — не такой уж и плохой результат для «Зенита»?

    — Конечно, неплохой. Думаю, здесь никому не будет легко. «Бордо» очень хорошо играет дома и на выезде. Мы их разбирали и смотрели. Теперь будем готовиться к следующему матчу чемпионата.

    «Зенит» всех расстроил и сыграл странно

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.11.2018 06:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Графолог 9 ноября 2018, 16:57

      Кстати,Шатов снова запорол всё что можно.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 9 ноября 2018, 12:52

      1:1 лучше, чем 1:0

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 ноября 2018, 06:34

      Ничья на выезде - это весьма неплохо.

      0
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