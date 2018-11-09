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    Семак: «Результат приемлемый. На победу «Зенит» не наиграл»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (1:1). По словам специалиста, его команда не заслуживала победы в этой встрече.

    «Тяжелое начало матча. Наверное, позднее время повлияло на темп. Мы смотрелись не самым лучшим образом до пропущенного гола, но после него стали лучше играть, а во втором тайме смогли сравнять счет.

    В концовке подсели, не хватило сил, были хорошие быстрые атаки, могли выиграть, но на победу не наиграли. Результат приемлемый. Кто-то отдохнет, кто-то подлечится – и через два дня будем играть в следующем матче», – заявил Семак.

    «Зенит» всех расстроил и сыграл странно

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 01:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +67857

      portero 9 ноября 2018, 15:08

      зенит ужу игр семь или больше наигрывает на поражение , но вылезает за счет фарта и отдельных игроков.
      Семак такое впечатление, что команда вместе только на поле выходит и на каждую игру как будто впервые видят друг друга.

      5
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 9 ноября 2018, 10:32

      Хорошая игра. Зенит на первом месте в подгруппе. Пока все хорошо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > Kollljan 9 ноября 2018, 15:11

      похоже мы разные игры смотрим.
      то что Зенит вчера изображал ..это точно не игра в футбол

      6
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 9 ноября 2018, 09:03

      Прям оценка Семака ни о чем. Правильно - игры нет и не о чем говорить.

      0
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      Рейтинг: +5930

      Павелий 9 ноября 2018, 01:58

      У тренеров Зенита пополнение в рядах отмазок: судьи, поле, погода, игроки не те... Теперь ещё и время начала матча. Через 5 лет будут жаловаться, почему на табло в начале матча горит 0:0, а не 3:0 в пользу Зенита.

      -1
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