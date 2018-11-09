Семак: «Результат приемлемый. На победу «Зенит» не наиграл»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бордо» (1:1). По словам специалиста, его команда не заслуживала победы в этой встрече.

«Тяжелое начало матча. Наверное, позднее время повлияло на темп. Мы смотрелись не самым лучшим образом до пропущенного гола, но после него стали лучше играть, а во втором тайме смогли сравнять счет.

В концовке подсели, не хватило сил, были хорошие быстрые атаки, могли выиграть, но на победу не наиграли. Результат приемлемый. Кто-то отдохнет, кто-то подлечится – и через два дня будем играть в следующем матче», – заявил Семак.

«Зенит» всех расстроил и сыграл странно