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    Черчесов встретился с Анри и выложил фотографию с тренером «Монако»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с главным тренером «Монако» Тьерри Анри.

    Ранее сообщалось, что российский специалист планирует обсудить с французом состояние здоровья полузащитника монегасков Александра Головина, вызванного в национальную команду на матчи с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября). Хавбек испытывает проблемы с правой лодыжкой.

    6 ноября стало известно, что Головин выбыл на две недели.

    «С Тьерри Анри.

    Запланированная встреча на базе «Монако» на следующий день после игры с «Брюгге», – написал Черчесов в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    07.11.2018 17:58
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 19:45

      Начинающий тренер с самим Черчесовым сфоткался!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 ноября 2018, 19:28

      Теперь фото с Анри будут выдавать за выдающееся достижение Черчесова. Хотя, надо произнать, что его успехи, в последнее время, гораздо заметнее, чем у Анри.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      fax 7 ноября 2018, 19:14

      Пусть учится у Черчесова)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 ноября 2018, 19:02

      стасик снова кайфует на деньги рфс, теперь в монако)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Chesn0k 7 ноября 2018, 19:27

      ты думаешь у него своих денег нет в монако слетать?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > 19element87 7 ноября 2018, 19:35

      свои деньги у него для жизни в австрии, если ты не знал, а по "делам" сборной он катается за счёт РФС)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Chesn0k 8 ноября 2018, 19:39

      ну это твоё мнение!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 7 ноября 2018, 18:37

      Ну,если бы встретил Л.Федуна в аэропорту и выложил фотографию...,то был бы тренером Спартака???

      0
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 7 ноября 2018, 18:29

      Уровень их футбольного мастерства несопоставим))Черчесов во всех клубах пропускал в среднем гол за игру))

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > AtticusFinch 7 ноября 2018, 19:14

      анри сколько пропускал за игру?

      2
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch > LAY394 7 ноября 2018, 20:12

      Анри в среднем за игру 1 гол забивал!

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 18:15

      Стаким тренером сфотографироваться для него за честь.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 7 ноября 2018, 18:08

      Анри с фанатом.

      1
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