Черчесов встретился с Анри и выложил фотографию с тренером «Монако»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел встречу с главным тренером «Монако» Тьерри Анри.

Ранее сообщалось, что российский специалист планирует обсудить с французом состояние здоровья полузащитника монегасков Александра Головина, вызванного в национальную команду на матчи с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября). Хавбек испытывает проблемы с правой лодыжкой.

6 ноября стало известно, что Головин выбыл на две недели.

«С Тьерри Анри.

Запланированная встреча на базе «Монако» на следующий день после игры с «Брюгге», – написал Черчесов в инстаграме.