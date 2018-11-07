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    Москалева назначили на матч ЦСКА и «Зенита»

    РФС опубликовал судейские назначения на матчи 14 тура РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» обслужит воронежец Владимир Москалев.

    09 ноября (пятница)

    «Арсенал» — «Анжи»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

    10 ноября (суббота)

    «Урал» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

    «Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Ростов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Сергей Зуев (Москва).

    11 ноября (воскресенье)

    «Енисей» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Аверьянов (Москва); резервный судья — Юрий Апонасенко (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

    «Уфа» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Рубин» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

    ЦСКА — «Зенит»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

    Источник: РФС

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    07.11.2018 00:33
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 16:14

      Москалева назначили на матч ЦСКА и «Зенита»
      ------------------------
      Этот клоун без клоунады не может.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 ноября 2018, 16:08

      Получил неуд за Зенит - Спартак и снова ставят на основной матч тура...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      kirillaleksandrovski 7 ноября 2018, 14:09

      НАДО НАЗНАЧАТЬ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРОВ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 7 ноября 2018, 10:32

      опять этот упырь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 7 ноября 2018, 10:00

      Москалев должен оправдать свою фамилию, с такой Москву против Питера только и судить! У него отчество случаем не - Столицович

      1
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 > DMитрий 7 ноября 2018, 18:45

      Газпромович, подстраховался на всякий случай.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 01:07

      Вот так коней купленными судьями и тащат. Точно пеналь поставит да удалит пару игроков Зенита. Это сейчас судейская фишка. По максимуму оплачиваемая.

      6
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      ...
      Рейтинг: +67857

      portero > prezent2017 7 ноября 2018, 09:23

      пезбородов может перещеголять , паровоз будет тащить

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 7 ноября 2018, 10:22

      Зениту какого судью не назначат, то все равно будут говорить, что судили
      против Зенита, это их постоянное заявление, а вот когда выиграют, то молчат.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Barmaleushka 7 ноября 2018, 14:24

      тоже верно

      -1
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