Москалева назначили на матч ЦСКА и «Зенита»
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Этот клоун без клоунады не может.
РФС опубликовал судейские назначения на матчи 14 тура РПЛ. Встречу ЦСКА и «Зенита» обслужит воронежец Владимир Москалев.
09 ноября (пятница)
«Арсенал» — «Анжи»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Глот (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
10 ноября (суббота)
«Урал» — «Оренбург»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Ростов» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
11 ноября (воскресенье)
«Енисей» — «Краснодар»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Аверьянов (Москва); резервный судья — Юрий Апонасенко (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
«Уфа» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
ЦСКА — «Зенит»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).