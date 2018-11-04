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    Рахимов: «У «Ахмата» были проблемы в игре с «Зенитом», но мы заслужили как минимум ничью»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Зенита» во встрече 13-го тура РПЛ.

    Грозненцы уступили с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил полузащитник петербуржцев Клаудио Маркизио с пенальти.

    «Если мы берeм в целом матч, то по организации игры, по самоотдаче, по желанию мы ни в чeм не уступили, выглядели очень неплохо. Но качество наших позиционных атак губило большое количество технического брака. Отсюда, наверное, были эти проблемы. Хотя если говорить в целом, то команда заслужила как минимум ничью.

    Дисциплина в игре должна присутствовать всегда. Футбол – игра компактная и контактная. Если ты выигрываешь больше единоборств, то имеешь преимущество. Вы смотрите, как играет «Зенит» в еврокубках, прекрасно это видите. Сегодня мы видим, что есть определенные проблемы, со мной или без меня, клуб должен иметь эти ориентиры и двигаться наверх, но это процесс достаточно сложный. Но вернуться к комбинационному футболу достаточно тяжело. Всe-таки когда ты видел, что было до этого, хочется иметь как минимум то же самое.

    Сравнивать «Зенит» нынешний и предыдущий некорректно с моей стороны. Это должен делать Сергей Богданович [Семак], но если мы возьмем по именам, то Гарай, Витсель, Халк – это те футболисты, которые решали эпизоды сами. Вы помните, наверное, сколько мячей Халк забивал, когда ничего не предвещало. Но и сегодня у «Зенита» есть качественные футболисты, однако дальше рассуждать я считаю неправильным», – передает слова Рахимова корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2018 16:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 18:54

      Надо было забивать или по крайней мере не пропускать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 17:42

      Все по жизни считаем, что заслуживаем большего. А в игровых видах спорта на это не стоит рассчитывать, если не забивать голы...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 4 ноября 2018, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карасёв придумал пеналь в ворота Ахмата.
      Игрок Зенита Мак НЫРЯЕТ в штрафной.
      Это чистейшая желтая карточка игроку Зенита Маку за симуляцию.
      Карасёв грубо ошибается в пользу Зенита.
      За касание рукой тела Мака пеналь не ставят, а ногами игрок Ахмата не сбивал Мака.
      Есть скандал имени Мутко, Егорова, Алаева, Колоскова, Карасёва, Бутенко, Левникова, Чеботарёва и прочих чиновников РФС!
      Это по их ПРЯМОЙ вине систему ВАР не установили в этом сезоне в нашем чемпионате.
      Если бы стояла система ВАР, то такой липовый пеналь никто бы не назначил, а выдуманное решение Карасёва, в пользу Зенита, было бы ОТМЕНЕНО, как ошибочное.

      -4
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      Рейтинг: +718

      ДВС > amazonaws 4 ноября 2018, 17:36

      "За касание рукой тела Мака пеналь не ставят"-За толчок в спину, а не касание. Впрочем, если толкнуть зенитовца, то можно.

      3
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 4 ноября 2018, 16:42

      Очередная жалкая победа Зенита с аутсайдером. Поздравлять не с чем. Игры как не было, так ее и нет.

      -1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > neveldomha 4 ноября 2018, 17:09

      И так уже с начала чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +11352

      knikos 4 ноября 2018, 16:40

      ..." Но качество наших позиционных атак губило большое количество технического брака." ... Эти слова в полной мере относятся к Зениту , для оправдания того , что не выиграли с бОльшим преимуществом . Зенит выиграл по праву. Просто был сильнее , но брак при завершении атак и особенно при выполнении последнего паса помешал выиграть более уверенно. У Ахмата явных голевых моментов не было !

      3
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 16:25

      Очень корректно. Спартаковская школа.+++

      0
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