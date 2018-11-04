Рахимов: «У «Ахмата» были проблемы в игре с «Зенитом», но мы заслужили как минимум ничью»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Зенита» во встрече 13-го тура РПЛ.

Грозненцы уступили с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил полузащитник петербуржцев Клаудио Маркизио с пенальти.

«Если мы берeм в целом матч, то по организации игры, по самоотдаче, по желанию мы ни в чeм не уступили, выглядели очень неплохо. Но качество наших позиционных атак губило большое количество технического брака. Отсюда, наверное, были эти проблемы. Хотя если говорить в целом, то команда заслужила как минимум ничью.

Дисциплина в игре должна присутствовать всегда. Футбол – игра компактная и контактная. Если ты выигрываешь больше единоборств, то имеешь преимущество. Вы смотрите, как играет «Зенит» в еврокубках, прекрасно это видите. Сегодня мы видим, что есть определенные проблемы, со мной или без меня, клуб должен иметь эти ориентиры и двигаться наверх, но это процесс достаточно сложный. Но вернуться к комбинационному футболу достаточно тяжело. Всe-таки когда ты видел, что было до этого, хочется иметь как минимум то же самое.

Сравнивать «Зенит» нынешний и предыдущий некорректно с моей стороны. Это должен делать Сергей Богданович [Семак], но если мы возьмем по именам, то Гарай, Витсель, Халк – это те футболисты, которые решали эпизоды сами. Вы помните, наверное, сколько мячей Халк забивал, когда ничего не предвещало. Но и сегодня у «Зенита» есть качественные футболисты, однако дальше рассуждать я считаю неправильным», – передает слова Рахимова корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.