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    Серия А. «Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на второе место

    «Интер» забил пять безответных голов «Дженоа» в матче 11-го тура Серии А.

    В составе миланцев отличились Маттео Политано, Жоао Мариу, Раджа Наингголан и дважды Роберто Гальярдини.

    «Интер» набрал 25 очков и вернул себе второе место в турнирной таблице, обойдя «Наполи» за счет количества забитых мячей.

    Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

    Интер (Милан) – Дженоа (Генуя) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гальярдини, 14; 2:0 – Политано, 16; 3:0 – Гальярдини, 49; 4:0 – Мариу, 90+1; 5:0 – Наингголан, 90+4.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2018 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 3 ноября 2018, 20:10

      Интер набирает завидный ход.чуть больше месяца остаётся до одного из самых главных матчей Серии А.

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