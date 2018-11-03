Серия А. «Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на второе место

«Интер» забил пять безответных голов «Дженоа» в матче 11-го тура Серии А.

В составе миланцев отличились Маттео Политано, Жоао Мариу, Раджа Наингголан и дважды Роберто Гальярдини.

«Интер» набрал 25 очков и вернул себе второе место в турнирной таблице, обойдя «Наполи» за счет количества забитых мячей.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

Интер (Милан) – Дженоа (Генуя) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гальярдини, 14; 2:0 – Политано, 16; 3:0 – Гальярдини, 49; 4:0 – Мариу, 90+1; 5:0 – Наингголан, 90+4.

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