«Зенит» не смог выйти в 1/4 финала Кубка России третий раз подряд

У Зенита сейчас просто не хватает сил ,а силы ему нужны что бы выловить более крупную рыбу.
«Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России уступил «Ростову» (1:3) и завершил выступление на турнире.
Сине-бело-голубые не смогли выйти в четвертьфинал Кубка третий раз кряду.
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак связал вылет из соревнования с трудным графиком команды.
«Зенит» в 1/8 финала Кубка:
2016/17 Анжи – Зенит – 4:0
2017/18 Динамо СПб – Зенит – 3:2
2018/19 Ростов – Зенит – 3:1
«Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России