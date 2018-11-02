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    «Зенит» не смог выйти в 1/4 финала Кубка России третий раз подряд

    «Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России уступил «Ростову» (1:3) и завершил выступление на турнире.

    Сине-бело-голубые не смогли выйти в четвертьфинал Кубка третий раз кряду.

    Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак связал вылет из соревнования с трудным графиком команды.

    «Зенит» в 1/8 финала Кубка:

    2016/17 Анжи – Зенит – 4:0

    2017/18 Динамо СПб – Зенит – 3:2

    2018/19 Ростов – Зенит – 3:1

    «Зенит» продал таланта в Германию, а теперь проиграл ему в Кубке России

    Источник: Бомбардир

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    02.11.2018 01:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:19

      У Зенита сейчас просто не хватает сил ,а силы ему нужны что бы выловить более крупную рыбу.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 ноября 2018, 12:17

      Команде пока не хватает сил играть на три фронта , те кто выходит со скамейки -- одно разочарованье -- вот и результат !!!

      4
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 ноября 2018, 11:44

      Конечно, не пристало российскому топ-клубу барахтаться, в каком-то непрестижном для него, кубке России. То-ли дело в Лиге Европы, ради которой можно пожертвовать российским кубком. Когда вылетают из Лиги Европы, заявляют, что кому он нужен этот не престижный кубок, другое дело Лига чемпионов. А вот туда-то со своими ресурсами и амбициями почему-то не получается попасть. Не потому ли, что забивая на один турнир, потом пролетаете и в другом. Старые песни о сложности графика пропойте европейским командам, думаю, что они будут очень удивлены.
      А вообще, все эти отговорки после проигрыша, это попытки оправдать поражение.
      Если бы Зенит не хотел выиграть, то выставил бы дублеров, как это делают некоторые, или Зенит-2. Но вчера играл основной состав, а то что он проиграл не удивительно на фоне его последних невыразительных матчей.

      0
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      Рейтинг: +2410

      baden69 > Т34 2 ноября 2018, 12:10

      Абсолютно не оправдываю игру Зенита, но интересно, кто и когда назвал игроками основы Заболотного, Краневиттера, Оздоева и Эрнани???

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > baden69 2 ноября 2018, 14:11

      По-видимому я не в курсе и названные тобой футболисты являются игроками дубля? Играют на поле не четыре игрока, а также существует, так называемая ротация, тем более в Зените, по словам Семака, нехватка состава, а они играют, аж на три фронта. А другие не играют на три фронта?И составы у них не больше чем у Зенита. Ладно, не берем кубковый матч, а что они показали в матче чемпионата с одним из аутсайдеров, который их переиграл по всем показателям, кроме счета? Я не ехидничаю и не злорадствую, я просто не все понимаю, что творится в Зените и удивляюсь их болельщикам, которые, когда нечего ответить, просто ставят минусы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Т34 3 ноября 2018, 11:05

      Зенит был "российским топ клубом", когда за него играли футболисты уровня Аршавина, Тимощука, Данни и т.п., а из последних Гарай, Висель и Халк. Сейчас таких игроков у Семака нет. Команда предыдущие два сезона накупила большей частью непонятных пассажиров, а в этом вообще не сделала предсезонных усилений. Свободный агент Маркизио лишь слабая затычка форс-мажора, возникшего по ходу
      чемпионата.
      Я, как раз, и критиковал Зенит, что клуб распыляет силы на КР и ЛЕ, а не сосредотачивает усилия на ЧР. Вспомни, как становились чемпионами последние два сезона Локомотив и Спартак, обеспечив себе щадящий режим ЧР и вылетев сразу из кубка, а Спартак из Европы. Так, что жизнь показывает, что всё наоборот и твои выкладки не верны.

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 2 ноября 2018, 11:41

      Игра Зенита в последнее время угнетает...

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 2 ноября 2018, 10:20

      И не выйдет и в 4-й и 5-й, пока данный турнир не прибавит призовых. В нем есть смысл упираться, если только ты понимаешь, что еврокубки по итогам Чемпионата тебе не светят.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 ноября 2018, 10:06

      будут силы для других турниров

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 ноября 2018, 08:39

      Да

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 2 ноября 2018, 06:55

      Не правильный заголовок. Лучше: "Энный год подряд,клубы РПЛ,спустя рукава подходят к КР"

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Ruryu 2 ноября 2018, 09:03

      Клубам РФПЛ такой турнир просто не нужен- дополнительная нагрузка и финансовые затраты, давно Кубок потерял свою привлекательность-чаще всего он стал соревнованием вторых составов,футболистов, которые не часто играют в Чемпионате.

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      Рейтинг: +2024

      DMитрий > ZENIT-59 2 ноября 2018, 22:50

      Зато баночники могут поиграть, молодых можно проверит, кто форму набирает, кто после травмы в игровой ритм входит т. п. Видишь сколько "полезного" можно наковырять от розыгрыша КУБКА РОССИИ!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 ноября 2018, 06:13

      Слабаки.

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 2 ноября 2018, 01:57

      Нефиг тогда стремиться в еврокубки и график сразу станет легче! Вся Европа так играет, а у нас опять детский лепет.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > TOMSON 2 ноября 2018, 06:53

      О чем,Вы,гражданин? Клубы славятся трофеями,а не очками....

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