«Зенит» не смог выйти в 1/4 финала Кубка России третий раз подряд

«Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России уступил «Ростову» (1:3) и завершил выступление на турнире.

Сине-бело-голубые не смогли выйти в четвертьфинал Кубка третий раз кряду.

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак связал вылет из соревнования с трудным графиком команды.

«Зенит» в 1/8 финала Кубка:

2016/17 Анжи – Зенит – 4:0

2017/18 Динамо СПб – Зенит – 3:2

2018/19 Ростов – Зенит – 3:1

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