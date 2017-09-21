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    Кубок России. Петербургское «Динамо» выбило «Зенит» из турнира благодаря голу в дополнительное время

    «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче 1/16 финала Кубка России обыграло «Зенит» – 3:2. В основное время голами отметились Артем Кулишев, Максим Барсов, Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

    Решающим стал мяч Кулишева с пенальти во втором экстра-тайме.

    Защитник лидеров РФПЛ Миха Мевля получил красную карточку в начале встречи.

    Кубок России. 1/16 финала

    Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:2 (2:0; 0:2; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кулишев, 37; 2:0 – Барсов, 43; 2:1 – Паредес, 60; 2:2 – Полоз, 62; 3:2 – Кулишев, 112 (с пенальти).

    Удаления: нет – Мевля, 10.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 22:33
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +448

      Paladius 22 сентября 2017, 17:46

      Динамо желаю выхода в Премьер лигу! А Зенит пусть теперь только попробует не взять Чемпионство и не выиграть ЛЕ!!! Одно ясно, для клубов РФПЛ, нужны новые вызовы или замануха в Кубке России, чтобы такого масштабного слива не повторялось!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:29

      Динамо с победой. Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 22 сентября 2017, 10:09

      игра была то очень хорошая пусть проиграли но было приятно смотреть особенно после Кубань-срамтак

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 сентября 2017, 06:47

      матч был слит!Олимп всех победил(вернее наебал на бабло).Первый тайм катать вату,а потом с легонцухи забить два мяча и опять катать вату...артисты блять!Все клубы которые претендуют на высокие места вылетели в одном туре-мистика блять!Как бля на допинг ловить так УЕФА сквозь стены видит,а тут в упор наебало не усмотрело.Вы представляете какого масштаба произошёл договорняк в этом раунде кубка!?Букмекеры рулят футболом охереть .

      -1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > 3a zenit 22 сентября 2017, 09:12

      Слить можно и дублем а не основой

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 22 сентября 2017, 06:13

      Да.... вмесо одного бородатого косячника пришёл другой бородатый косячник)

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 22 сентября 2017, 00:55

      Нормально играл зенит. Динамо тоже отлично! Всю малину зени засрали два остолопа лодыга и мямля... а в целом классная игра была

      3
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      Рейтинг: -13

      Popularov 21 сентября 2017, 23:31

      Молодцы динамовцы! Все МОЛОДЦЫ!
      Сыграли просто ЗДОРОВО!
      Мы думали, что Зенит вынесет, но вышло с точностью до НАОБОРОТ!
      Динамо вынесло Зенит под питерские ФАНФАРЫ!
      Это большая победа Динамо и мы поздравляем Динамо с этой ВЕЛИКОЙ кубковой ПОБЕДОЙ!
      Желаем Динамо не останавливаться на достигнутом - побороться за Кубок России и в следующем раунде ПОБЕДИТЬ!

      1
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      Рейтинг: +70

      savdail 21 сентября 2017, 23:30

      "Газпром" никто не уважает! Совсем распоясались!

      -1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 21 сентября 2017, 23:28

      Точилин не плохую игру наладил, видно было, что игроки Динамо, выложились на 120%.

      0
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      Рейтинг: +68

      ribo93 21 сентября 2017, 23:26

      Спартак обеспечил себе еврокубки на следующий сезон)))

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > ribo93 22 сентября 2017, 01:56

      Не торопись. Тосно ещё играет в турнире

      4
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