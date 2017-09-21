Кубок России. Петербургское «Динамо» выбило «Зенит» из турнира благодаря голу в дополнительное время

Динамо желаю выхода в Премьер лигу! А Зенит пусть теперь только попробует не взять Чемпионство и не выиграть ЛЕ!!! Одно ясно, для клубов РФПЛ, нужны новые вызовы или замануха в Кубке России, чтобы такого масштабного слива не повторялось!
«Динамо» из Санкт-Петербурга в матче 1/16 финала Кубка России обыграло «Зенит» – 3:2. В основное время голами отметились Артем Кулишев, Максим Барсов, Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
Решающим стал мяч Кулишева с пенальти во втором экстра-тайме.
Защитник лидеров РФПЛ Миха Мевля получил красную карточку в начале встречи.
Кубок России. 1/16 финала
Динамо (Санкт-Петербург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:2 (2:0; 0:2; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кулишев, 37; 2:0 – Барсов, 43; 2:1 – Паредес, 60; 2:2 – Полоз, 62; 3:2 – Кулишев, 112 (с пенальти).
Удаления: нет – Мевля, 10.