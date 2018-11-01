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    Семак – о вылете из Кубка: «У «Зенита» сложный график»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (1:3).

    – Настоящая кубковая игра с взаимными шансами на победу. Момент со вторым голом все предрешил.

    В концовке нам не повезло. Третий мяч ничего не решал, мы уже отправили наших больших нападающих вперед.

    – «Ростов» хорошо обороняется. Как вы планировали забивать с игры?

    – Были хорошие моменты с игры. Создавали достаточно много. Забили с пенальти после неплохой комбинации. Надо забивать те моменты, которые есть. Их много быть не может против команд, которые обороняются большими силами, очень плотно. Это рабочие процессы, будем разбирать.

    – В РПЛ не пропускали с розыгрышей штрафных, сегодня пропустили два. С чем это связано?

    – Отчасти с изменениями. Не хватало сыгранности. Это о первом голе, во втором мы рисковали.

    При первом неправильно сыграли из-за изменений в составе. Сами могли забить со стандартов, были моменты. Но забили они, поэтому мы проиграли.

    – Не слишком поздно сделали замены?

    – У нас очень сложный график. У кого-то есть проблемы со здоровьем: у Паредеса повреждение. У Дзюбы такой график, что ему сложно, поэтому выпустили его только конце. Те ребята, на которых выпадает большая часть нагрузки, конечно, устали.

    Из семи матчей в цикле пять играем на выезде через два дня на третий. Ротацию мы могли провести только сегодня, что мы и сделали.

    После 12-ти туров чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре команда примет «Ахмат». Встреча состоится в воскресенье, 4-го ноября.

    Источник: Sports.ru

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    01.11.2018 21:27
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 20 ноября 2018, 17:48

      ростов победил на класе

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 3 ноября 2018, 10:39

      Понятно, что в команде полно балласта от прежних времён и ограниченный боевой состав не позволяет Зениту играть в таком сложном графике. Стоит напомнить, что два последних чемпиона играли строго один раз в неделю. Обе команды скоренько спихнули кубок. Локо не играл в Европе вообще, а Спартак оттуда сразу слился. Зенит ещё играет в ЛЕ и кто ему скажет спасибо за набранные евроочки для России? Настоящие чемпионы более рациональны, эгоистичны или циничны, но тут кому как нравится.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 14:16

      То что Зенит не выглядел свежим в этом матче ,было заметно.

      5
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 2 ноября 2018, 06:33

      Зато скамейка на три команды премьер-лиги

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > kaa-71 3 ноября 2018, 10:23

      Ты фанат Эрнани?

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 2 ноября 2018, 00:07

      Зенит ты смешной Хахахахахахахах

      2
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 1 ноября 2018, 22:55

      Смешно про график конечно слышать такое

      3
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > KPCCSPB 2 ноября 2018, 00:54

      Ты слишком многого хочешь, это же надо уметь считать больше, чем до 10-ти.

      4
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      Рейтинг: +966

      Харченко 1 ноября 2018, 22:49

      Какой график?
      У тебя игроков на 4 матча в неделю.
      Да и большинство соперников явно не уровня АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 1 ноября 2018, 22:42

      Главный тренер зенита не винит судей в поражении, а только график? Это прогресс!!!
      Луческу с Боашем в шоке!
      Действительно, нет вины зенита в поражении. Во всем виноваты безмерное финансирование и гисподдержка. Они не дают команде и тренерскому штабу нормально работать. Вот Карпин с Ростовым с минимальнвм бюджетом играет и побеждает. А зениту не дают, то государство деньгами закидает, то стадион новый построят, то тренера топового поставят, то игроков дорогих напокупают... Дайте же зениту поработать спокойно в предбанкротном состоянии!!!

      1
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 1 ноября 2018, 22:41

      Нет нам прощения , сказать ничего нельзя , оправдываться нельзя, проигрывать ни одного матча нельзя, не могу понять что вы все хотите доказать ? Не могу понять.... Зенит выше вас всех и будет всегда, деньги вы тратите не меньше нашего ... Чё вам нужно от нас , псы ?

      10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 ноября 2018, 22:39

      Если Семак выпускает Эрнани, значит матч ему на хххх не нужен!

      1
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