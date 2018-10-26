Гаттузо – после поражения от «Бетиса»: «Мне нужно поговорить с игроками»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо назвал заслуженной победу «Бетиса» над его командой в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Это было плохое выступление. Команда играла без всякой уверенности, мы не были расслаблены.

«Бетис» полностью заслужил победу. А мне нужно поговорить с игроками. Уверен, что мы сможем понять, в чем проблема. В настоящий момент мы изо всех сил пытаемся найти решение.

Я понимаю критику в свой адрес, ведь я тренирую великий клуб. Это должно быть проблемой для меня, а не игроков», – сказал Гаттузо.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Милан» – «Бетис» завершился со счетом 1:2. Испанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы F с семью очками. Итальянцы идут на втором месте, набрав шесть очков.