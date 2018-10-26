Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гаттузо – после поражения от «Бетиса»: «Мне нужно поговорить с игроками»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо назвал заслуженной победу «Бетиса» над его командой в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Это было плохое выступление. Команда играла без всякой уверенности, мы не были расслаблены.

    «Бетис» полностью заслужил победу. А мне нужно поговорить с игроками. Уверен, что мы сможем понять, в чем проблема. В настоящий момент мы изо всех сил пытаемся найти решение.

    Я понимаю критику в свой адрес, ведь я тренирую великий клуб. Это должно быть проблемой для меня, а не игроков», – сказал Гаттузо.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Милан» – «Бетис» завершился со счетом 1:2. Испанский клуб возглавляет турнирную таблицу группы F с семью очками. Итальянцы идут на втором месте, набрав шесть очков.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2018 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:02

      Разборок не избежать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 26 октября 2018, 12:37

      Говорит с игроками надо до игры,а после уже поздно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 26 октября 2018, 12:17

      Тебе нужно уйти.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11