Мельгарехо: «Старались победить ради болельщиков, приехавших в Глазго»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо сожалеет, что команда не смогла порадовать своих болельщиков, которые приехали поддержать команду в Глазго на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

«Было очень приятно увидеть столько людей, приехавших так далеко на выездной матч поболеть за нас. Мы старались ради них сегодня, отдали все силы. К сожалению, не смогли порадовать их победой», – сказал после матча Мельгарехо.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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