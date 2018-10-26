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    Мельгарехо: «Старались победить ради болельщиков, приехавших в Глазго»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо сожалеет, что команда не смогла порадовать своих болельщиков, которые приехали поддержать команду в Глазго на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

    «Было очень приятно увидеть столько людей, приехавших так далеко на выездной матч поболеть за нас. Мы старались ради них сегодня, отдали все силы. К сожалению, не смогли порадовать их победой», – сказал после матча Мельгарехо.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    26.10.2018 10:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:58

      В последнее время у него участились травмы.

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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 26 октября 2018, 12:50

      ух как старались, обоср,,ись от старания. 0 ударов по воротам в первом тайме. Даже в штрафную не вошли. Балаболы.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 26 октября 2018, 12:43

      Мельгарехи, вы там не для болельщиков старайтесь. А - для Рианчи своего. Сами назначили этого прощелыгу главтренером, теперь дра....сь за него.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 11:11

      Ничего.Впереди ещё три матча.Если желание будет, вы себя ещё проявити.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 26 октября 2018, 10:21

      а ты бы не старались?)))

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