Бышовец: «Зенит» в матче с «Бордо» сумеет реабилитироваться за неудачу с «Динамо»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец отметил проблемы, с которыми может столкнуться «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

«Бордо» всегда является одним из флагманов французского футбола, чьи команды славятся организацией игры в обороне и хорошими исполнителями в атаке.

Как раз с подобными соперниками у «Зенита» уже не первый сезон возникают проблемы. Но при Семаке команда показала, что умеет быстро и точно делать выводы из неудач и должным образом адаптироваться к имеющимся у себя ресурсам, а также сильным и слабым сторонам противника.

Поэтому есть вера, что с «Бордо» «Зенит» сумеет реабилитироваться за неудачу с «Динамо», – сказал Бышовец.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» пройдет в четверг, 25 октября, в 19:55 по московскому времени.