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    Какой вы футболист?

    Бышовец: «Зенит» в матче с «Бордо» сумеет реабилитироваться за неудачу с «Динамо»

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец отметил проблемы, с которыми может столкнуться «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    «Бордо» всегда является одним из флагманов французского футбола, чьи команды славятся организацией игры в обороне и хорошими исполнителями в атаке.

    Как раз с подобными соперниками у «Зенита» уже не первый сезон возникают проблемы. Но при Семаке команда показала, что умеет быстро и точно делать выводы из неудач и должным образом адаптироваться к имеющимся у себя ресурсам, а также сильным и слабым сторонам противника.

    Поэтому есть вера, что с «Бордо» «Зенит» сумеет реабилитироваться за неудачу с «Динамо», – сказал Бышовец.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» пройдет в четверг, 25 октября, в 19:55 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    25.10.2018 11:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 октября 2018, 16:59

      давайте мужики 4 гола захерячте...поставил на вас не подведите.

      0
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 25 октября 2018, 16:12

      Победа 3-1

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:31

      Там судья нормальный будет, а не ангажированный придурок со свистком.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 октября 2018, 15:20

      У Себы отличный шанс реабилитироваться. Нужно просто отдать пару голевых.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 октября 2018, 12:38

      Зенит играет в ЛЕ ещё с лета и нынешняя усталость и травмы ведущих игроков во многом итог матчей через 2-3 дня за этот период. Поэтому если с холодным рационализмом подойти к задаче клуба попасть в ЛЧ, то лучше сосредоточиться на ЧР. Турнир ЛЕ в этом сезоне ничего Зениту не даст, но помешает дальнейшему развитию, которое невозможно без ЛЧ, под которое будет обязательно усиление и возможность прогресса команды из нынешнего бардака от прошлых лет. Практика последних чемпионов России подтверждает, что не нужно распыляться на Европу. Локо в чемпионский сезон не играл в Евротурнирах, а Спартак быстро освободил себя от этой нагрузки. И кто вспоминает, при каких обстоятельствах добыты эти чемпионства? Кстати, в Европе клубы легко жертвуют ЛЕ, если в чемпионатах им светит попасть в ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > 25 октября 2018, 17:04

      то есть лишить клуб лишних десятков мулёнав еврах?Ты бы отказался от зарплаты на год ради того чтоб в следующем году получать на 20 тыс больше?Как тогда всякие Реалы побеждают ЛЧ и становятся чемпионами,там же не роботы играю.

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      Рейтинг: +1351

      15112007 25 октября 2018, 12:12

      Хорошо, если так. Но чует мое сердце, что Зенит в этой встрече будет выглядеть невзрачно. Млжет вообще вничью 0-0 сыграют.

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