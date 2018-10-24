Лига чемпионов. «МЮ» уступил «Ювентусу» Роналду и другие результаты

Гол Пауло Дибалы принес «Ювентусу» выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Бьянконери» набрали девять очков и продолжили лидерство в группе H. У команды Жозе Моуринью четыре пункта и второе место.

В других матчах дня «Аякс» в добавленное время забил единственный гол «Бенфике», «Хоффенхайм» в добавленное время сравнял счет в матче с «Лионом» (3:3), «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Шахтер» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 3-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дибала, 17.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

Аякс (Голландия) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мазрауи, 90+2.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

Хоффенхайм (Германия) – Лион (Франция) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Траоре, 27; 1:1 – Крамарич, 32; 2:1 – Крамарич, 47; 2:2 – Н'Домбеле, 59; 2:3 – Депай, 67; 3:3 – Жоэлинтон, 90+2.

Шахтер (Украина) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сильва, 30; 0:2 – Ляпорт, 35; 0:3 – Силва, 71.

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