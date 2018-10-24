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    Лига чемпионов. «МЮ» уступил «Ювентусу» Роналду и другие результаты

    Гол Пауло Дибалы принес «Ювентусу» выездную победу над «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Бьянконери» набрали девять очков и продолжили лидерство в группе H. У команды Жозе Моуринью четыре пункта и второе место.

    В других матчах дня «Аякс» в добавленное время забил единственный гол «Бенфике», «Хоффенхайм» в добавленное время сравнял счет в матче с «Лионом» (3:3), «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Шахтер» со счетом 3:0.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 3-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Ювентус (Италия) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дибала, 17.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

    Аякс (Голландия) – Бенфика (Португалия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мазрауи, 90+2.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

    Хоффенхайм (Германия) – Лион (Франция) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Траоре, 27; 1:1 – Крамарич, 32; 2:1 – Крамарич, 47; 2:2 – Н'Домбеле, 59; 2:3 – Депай, 67; 3:3 – Жоэлинтон, 90+2.

    Шахтер (Украина) – Манчестер Сити (Англия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сильва, 30; 0:2 – Ляпорт, 35; 0:3 – Силва, 71.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2018 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 12:05

      Ювентус пожалуй решил свою задачу выхода из группы. МЮ тоже должен сделать это.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 24 октября 2018, 05:11

      «Ювентусу» Роналду - звучит как ...

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 00:12

      Хорошо, что у МЮ есть Де Хеа.

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      Рейтинг: +1364

      МВС 24 октября 2018, 00:05

      Надежда на победу в Манчестере была,но совершенно не ожидал,что соперник в родных стенах практически не создаст никаких проблем.удивительно,но в проигранном матче Жозе не сделал ни одной(!) замены.сей факт,наверняка,что-то означает..

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