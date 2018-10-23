Лига чемпионов. «Бавария» победила в Афинах, «Янг Бойз» сыграл вничью с «Валенсией»

Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АЕК – «Бавария» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на счету Роберта Левандовски и Хави Мартинеса.

«Янг Бойз» и «Валенсия» сыграли вничью в параллельном матче – 1:1.

Программа дня продолжится шестью встречами, в том числе «Рома» – ЦСКА. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 3-й тур

АЕК (Греция) – Бавария (Германия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартинес, 61; 0:2 – Левандовски, 63.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа H. 3-й тур

Янг Бойз (Швейцария) – Валенсия (Испания) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Батшуайи, 26; 1:1 – Оаро, 56 (с пенальти).

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