«Ненобель»: «Спартак» на прошлой неделе провел переговоры с Бердыевым»

Руководство «Спартака» на прошлой неделе, то есть еще до увольнения главного тренера команды Бердыевым, проводило переговоры Курбаном Бердыевым.

«Во-первых, другому сильному кандидату на должность тренера «Спартака» Станиславу Черчесову репутационно сложно совмещать работу или покинуть сборную России.

Во-вторых, еще до увольнения Массимо Карреры осведомленные в происходящем в Татарстане источники рассказывали Ненобелю о проходивших на прошлой неделе переговорах Бердыева со «Спартаком», – сообщает телеграм-канал «Ненобель».

«Ненобель» – анонимный телеграм-канал с инсайдами о российском футболе.

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