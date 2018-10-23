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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Ненобель»: «Спартак» на прошлой неделе провел переговоры с Бердыевым»

    Руководство «Спартака» на прошлой неделе, то есть еще до увольнения главного тренера команды Бердыевым, проводило переговоры Курбаном Бердыевым.

    «Во-первых, другому сильному кандидату на должность тренера «Спартака» Станиславу Черчесову репутационно сложно совмещать работу или покинуть сборную России.

    Во-вторых, еще до увольнения Массимо Карреры осведомленные в происходящем в Татарстане источники рассказывали Ненобелю о проходивших на прошлой неделе переговорах Бердыева со «Спартаком», – сообщает телеграм-канал «Ненобель».

    «Ненобель» – анонимный телеграм-канал с инсайдами о российском футболе.

    Карреру уволили. Что об этом известно

    «Ой, а кто это?». Путь Карреры от ноунейма до легенды

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: Телеграм-канал «Ненобель»

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    23.10.2018 10:32
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +365

      yaran56 24 октября 2018, 18:14

      Отстаньте от Бердыева, пастух не может свинопасом.

      0
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 23 октября 2018, 18:55

      Блин ну почему мы должны гадать, что хотел сказать журналист? Бред же собачий написан, не говоря уже о явно желтом источнике.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 23 октября 2018, 17:12

      У Бердыева философия и понимание футбола как игры, и прежде всего для зрителей,болельщиков, совершенно не совместима с философией Спартака и его болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 23 октября 2018, 16:59

      За спиной у Карреры уже вели переговоры, подло как-то, не спортивно. Быстро руководство клуба забыло успехи итальянца.

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 23 октября 2018, 16:25

      Что за тупой бред написан в первом предложении! Бомбардир, тупит, как всегда. Тётя Валя за штурвалом.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 15:44

      Инфа о которой стоит задуматься. Бердыев конечно не является проповедником спартаковского стиля. Но он может дать результат.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 октября 2018, 15:14

      Бердыев не Спартаковский тренер, уволят через полтора года

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Zubo 23 октября 2018, 16:57

      А кого не уволят? Там полтора года продержаться тренеру - уже успех

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 12:51

      А говорят ещё что Спартак ищет тренера под стиль...Бердыев больше бы подошёл Локомотиву))

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 23 октября 2018, 12:13

      НеНобель - неБердыев - неЧерчесов. Посмотрим.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 октября 2018, 12:07

      Не Бердыев и не Черчесов. Будет кто-то третий. Кто? Надо не гадать, а ждать. Совсем скоро все прояснится.

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