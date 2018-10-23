«Ненобель»: «Спартак» на прошлой неделе провел переговоры с Бердыевым»

Отстаньте от Бердыева, пастух не может свинопасом.
Руководство «Спартака» на прошлой неделе, то есть еще до увольнения главного тренера команды Бердыевым, проводило переговоры Курбаном Бердыевым.
«Во-первых, другому сильному кандидату на должность тренера «Спартака» Станиславу Черчесову репутационно сложно совмещать работу или покинуть сборную России.
Во-вторых, еще до увольнения Массимо Карреры осведомленные в происходящем в Татарстане источники рассказывали Ненобелю о проходивших на прошлой неделе переговорах Бердыева со «Спартаком», – сообщает телеграм-канал «Ненобель».
«Ненобель» – анонимный телеграм-канал с инсайдами о российском футболе.
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