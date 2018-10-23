Нигматуллин: «Поддержал бы назначение Черчесова. Квалифицированный тренер, к тому же спартаковец»

Кандидатов много ,но как всегда Федун предложит саму "неожиданность".
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку кандидатам на пост главного тренера «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.
«Сейчас во многих наших успешных командах работают российские специалисты. Это говорит о том, что отечественная тренерская школа продолжает жить и работать. Я бы порекомендовал обратиться именно к нашим специалистам.
Сейчас в СМИ возможным кандидатом называют Станислава Черчесова – поддержал бы эту кандидатуру с удовольствием. Квалифицированный тренер, к тому же спартаковец. Думаю, что здесь все сходится.
Если говорить о других специалистах, то, конечно, Валерий Карпин проводит сейчас прекрасную работу в «Ростове». Тоже спартаковец. О нем так же, как и о Черчесове, говорят, что два раза в одну воду не войдешь, но я думаю, что это возможно. Главное – найти общий язык с Леонидом Федуном.
Какие еще кандидаты могли бы быть? Ну, например, Андрей Тихонов. Тихонов для «Спартака» – вообще особая тема. Да, у него не получилось в Самаре, но мне кажется, что это случайность. В общем, сейчас надо взвесить все «за» и «против». В любом случае надеюсь, что «Спартак» примет правильное решение», – заявил Нигматуллин.
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