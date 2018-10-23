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    Какой вы футболист?

    Нигматуллин: «Поддержал бы назначение Черчесова. Квалифицированный тренер, к тому же спартаковец»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку кандидатам на пост главного тренера «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.

    «Сейчас во многих наших успешных командах работают российские специалисты. Это говорит о том, что отечественная тренерская школа продолжает жить и работать. Я бы порекомендовал обратиться именно к нашим специалистам.

    Сейчас в СМИ возможным кандидатом называют Станислава Черчесова – поддержал бы эту кандидатуру с удовольствием. Квалифицированный тренер, к тому же спартаковец. Думаю, что здесь все сходится.

    Если говорить о других специалистах, то, конечно, Валерий Карпин проводит сейчас прекрасную работу в «Ростове». Тоже спартаковец. О нем так же, как и о Черчесове, говорят, что два раза в одну воду не войдешь, но я думаю, что это возможно. Главное – найти общий язык с Леонидом Федуном.

    Какие еще кандидаты могли бы быть? Ну, например, Андрей Тихонов. Тихонов для «Спартака» – вообще особая тема. Да, у него не получилось в Самаре, но мне кажется, что это случайность. В общем, сейчас надо взвесить все «за» и «против». В любом случае надеюсь, что «Спартак» примет правильное решение», – заявил Нигматуллин.

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    Источник: Rusfootball

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    23.10.2018 08:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 14:57

      Кандидатов много ,но как всегда Федун предложит саму "неожиданность".

      3
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      Рейтинг: +95

      саня ле 23 октября 2018, 11:30

      какой уже тренер? после Романцева кто подскажет.

      1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 11:22

      Как болельщик Спартака без малого 4 десятка лет, не понимаю, какой действительно квалифицированный и профессиональный тренер полезет в ФК Федун после всего этого говна...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 10:32

      "Квалифицированный тренер, к тому же спартаковец"... и наберётся целая футбольная команда.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 23 октября 2018, 12:59

      ...и "знаменитый" вратарь...

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 23 октября 2018, 10:25

      Я в душе не понимаю, зачем это Черчесову. В клубе явно нездоровая обстановка, переход сюда большой риск. А в сборной сейчас всё получается - для чего всё это?

      2
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      Рейтинг: +33530

      oyabun > Torvald64 23 октября 2018, 10:31

      Привести Спартак к золотым медалям - мечта любого тренера. Может пойти если воспримет это для себя как профессиональный вызов, плюс потому что сам бывший спартаковец.

      3
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 23 октября 2018, 09:05

      Руслан называет кандидатуры тренеров по принципу "лишь бы спартаковец". Но таких проб было уже несколько - тот же Черчесов уже тренировал Спартак, если кто забыл, и результата не было. Та же история с Карпиным и Аленичевым. Были бы хороши, тренировали бы и дальше Спартак, но результат выдали так же неудовлетворительный. Тихонов был отличный игрок, в плане тренера пока не уровень достойный тренировать красно-белых. Был бы рад ошибаться насчет Саламыча, но это будет очередной рискованый эксперимент по принципу "авось в этот раз получится лучше!".

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