АПЛ. «Арсенал» обыграл «Лестер» и поднялся на четвертое место

Матч 9-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Лестер Сити» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе лондонского клуба полузащитник Месут Озил забил один мяч, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль. Защитник Эктор Бельерин послал мяч в собственные ворота.

Озил забил 30-й гол в чемпионате Англии и сравнялся по этому показателю с экс-форвардом «Тоттенхэма» Юргеном Клинсманном, который прежде был единоличным рекордсменом по результативности среди немцев.

Команда Унаи Эмери набрала 21 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Лисы» с 12-ю баллами сохранили 11-ю позицию.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

Арсенал – Лестер Сити – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бельерин, 31 (в свои ворота); 1:1 – Озил, 45; 2:1 – Обамеянг, 63; 3:1 – Обамеянг, 65.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ