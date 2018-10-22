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    АПЛ. «Арсенал» обыграл «Лестер» и поднялся на четвертое место

    Матч 9-го тура чемпионата Англии «Арсенал»«Лестер Сити» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

    В составе лондонского клуба полузащитник Месут Озил забил один мяч, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль. Защитник Эктор Бельерин послал мяч в собственные ворота.

    Озил забил 30-й гол в чемпионате Англии и сравнялся по этому показателю с экс-форвардом «Тоттенхэма» Юргеном Клинсманном, который прежде был единоличным рекордсменом по результативности среди немцев.

    Команда Унаи Эмери набрала 21 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Лисы» с 12-ю баллами сохранили 11-ю позицию.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур

    Арсенал – Лестер Сити – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бельерин, 31 (в свои ворота); 1:1 – Озил, 45; 2:1 – Обамеянг, 63; 3:1 – Обамеянг, 65.

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    Источник: Бомбардир

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    22.10.2018 23:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 23 октября 2018, 10:19

      Озил - талант, сделал игру.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 10:10

      Зрелищный получился матч.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 23 октября 2018, 00:49

      Самые красивые комбинации у Арсенала.... МОЛОДЦЫ!

      0
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 23 октября 2018, 00:15

      4e место....все-таки дух Арсена все еще с нами...)

      1
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 23 октября 2018, 00:14

      Скорее вернулся на свое законное)

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 октября 2018, 00:05

      С победой друзья! Арсенал показывает очень красивую игру, - быструю, умную и техничную.

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