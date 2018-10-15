Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бернарду Силва: «Если бы «Монако» сохранил Менди, Фабиньо и Лемара, мы бы выиграли Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о ситуации в «Монако».

    «Разумеется, я хочу, чтобы клуб одерживал победы. Я провел там невероятный отрезок карьеры. У нас были и молодые, и опытные игроки – идеальное сочетание. Команде нужно время.

    Болельщиков бесит, когда футболисты уходят из клуба, но во Франции это нормально.

    Менди играет в «Сити», Фабиньо – в «Ливерпуле», Бакайоко перешел из «Челси» в «Милан», Лемар – в «Атлетико». Мы говорили, что если бы клуб сохранил эту команду на два-три года, мы бы выиграли Лигу чемпионов», – сказал португалец.

    В девяти матчах чемпионата Франции «монегаски» набрали шесть очков и занимают 18-е место. 11-го октября клуб объявил об отставке главного тренера Леонарду Жардима. Два дня спустя команду принял Тьерри Анри.

    Источник: GFFR

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2018 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 11:44

      По замыслу Анри это будет новая амбициозная команда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 15 октября 2018, 22:00

      А если бы у бабушки был ...уй, то она бы была б дедушкой. Возвращайся в реальность, парень.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > Yev 15 октября 2018, 22:23

      есть такие бабушки и называются они не дедушками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 октября 2018, 21:48

      Головин вам в помощь, что мало, суперзвезда?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11