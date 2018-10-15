Бернарду Силва: «Если бы «Монако» сохранил Менди, Фабиньо и Лемара, мы бы выиграли Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о ситуации в «Монако».

«Разумеется, я хочу, чтобы клуб одерживал победы. Я провел там невероятный отрезок карьеры. У нас были и молодые, и опытные игроки – идеальное сочетание. Команде нужно время.

Болельщиков бесит, когда футболисты уходят из клуба, но во Франции это нормально.

Менди играет в «Сити», Фабиньо – в «Ливерпуле», Бакайоко перешел из «Челси» в «Милан», Лемар – в «Атлетико». Мы говорили, что если бы клуб сохранил эту команду на два-три года, мы бы выиграли Лигу чемпионов», – сказал португалец.

В девяти матчах чемпионата Франции «монегаски» набрали шесть очков и занимают 18-е место. 11-го октября клуб объявил об отставке главного тренера Леонарду Жардима. Два дня спустя команду принял Тьерри Анри.