Бывший тренер «Ливерпуля» может сменить Бенитеса в «Ньюкасле»

«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса на замену Рафаэлю Бенитесу.

После восьми туров «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав два очка и не одержав ни одной победы. Кроме того, в августе команда вылетела из Кубка английской лиги, проиграв «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа.

Тем не менее пять из шести своих поражение в чемпионате «Ньюкасл» потерпел от команд, которые вошли в первую шестерку по итогам прошлого сезона.

Ключевыми для Бенитеса станут следующие три игр АПЛ – против «Брайтона», «Саутгемптона» и «Уотфорда».

С 2012 по 2015 год Роджерс возглавлял «Ливерпуль».