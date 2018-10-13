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    Какой вы футболист?

    Бывший тренер «Ливерпуля» может сменить Бенитеса в «Ньюкасле»

    «Ньюкасл» рассматривает кандидатуру главного тренера «Селтика» Брендана Роджерса на замену Рафаэлю Бенитесу.

    После восьми туров «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав два очка и не одержав ни одной победы. Кроме того, в августе команда вылетела из Кубка английской лиги, проиграв «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа.

    Тем не менее пять из шести своих поражение в чемпионате «Ньюкасл» потерпел от команд, которые вошли в первую шестерку по итогам прошлого сезона.

    Ключевыми для Бенитеса станут следующие три игр АПЛ – против «Брайтона», «Саутгемптона» и «Уотфорда».

    С 2012 по 2015 год Роджерс возглавлял «Ливерпуль».

    Источник: Mirror

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    13.10.2018 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:47

      Совсем дела у Бенитеса ,плохи.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 октября 2018, 19:03

      Что-то кандидатуру Слуцкого никто не рассматривает, хотя его Витесс идёт на 5-м месте, не хуже Селтика, который делит 3-4 места в малопредставительной ШПЛ. Тут наверно совпадёт с желанием Селтика расстаться с Роджерсом.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 октября 2018, 16:00

      Я давно удивлялся почему Роджерса так долго нет в АПЛ все таки он почти стал чемпионом Англии с Ливерпулем и стал бы скорей всего если бы Джеррард тогда не споткнулся в ключевом матче с Челси . Да и игра команды Брендана была чудо как хороша и не только с Ливерпулем , у него был очень интересный Суонси который он вывел в АПЛ . Не смотря на довольно слабый состав Суонси тогда играл в атакующий , интересный футбол. Желаю удачи Брендану , если он возглавит Ньюкасл , только вот Рафу жалко , он мне всегда очень нравился , да и проблемы у них там не с тренером , а скорее с президентом, не даром же болельщики уже давно "спят и видят" чтобы он продал клуб.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > hevbn 28 13 октября 2018, 20:54

      Да ты прав,вся головная боль от Эшли-владельца клуба,именно он топит клуб,кормя своими обещаниями о трансферном бюджете и высасывая все соки из клуба,все джорди не навидят его всем сердцем и душой!!!

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