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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург» забили семь голов и другие результаты

    В матче 7-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома вырвала победу над «Аугсбургом» – 4:3. Хет-трик сделал Пако Алькасер.

    С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Боруссия Д – Аугсбург – 4:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Финнбогасон, 22; 1:1 – Пако, 62; 1:2 – Макс, 71; 2:2 – Пако, 80; 3:2 – Гетце, 84; 3:3 – Грегорич, 87; 4:3 – Пако, 90+6.

    Ганновер-96 – Штутгарт – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 30; 2:0 – Вуд, 45+1; 2:1 – Гомес, 50; 3:1 – Бебу, 90+1.

    Фортуна – Шальке-04 – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – МакКенни, 48; 0:2 – Бургшталлер, 53.

    Майнц – Герта – 0:0

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 18:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 6 октября 2018, 21:41

      Боруссия подтверждает статус лидера.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 октября 2018, 19:41

      Порезвились команды в нападении в обмене голами...

      3
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 октября 2018, 18:44

      Пако нашел свою команду, но заплатят ли немцы 30 млн

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 октября 2018, 18:37

      Сумасшедшая игра в Дортмунде!!Боруссия,дважды отыгрываясь по ходу матча,забивает решающий мяч на пятой добавленной минуте!Пако,выйдя на замену,за полчаса делает хет трик.феноменальный старт карьеры за шмелей!

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 октября 2018, 18:33

      А я уж думал, что мы Пако потеряли за время, потерянное в Путалоне, ан нет.

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 6 октября 2018, 18:31

      Боруссия просто красавчики,не без огрехов, конечно, но красавцы.Алькасара надо выкупать!!!

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