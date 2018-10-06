Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» и «Аугсбург» забили семь голов и другие результаты

В матче 7-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома вырвала победу над «Аугсбургом» – 4:3. Хет-трик сделал Пако Алькасер.

С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Боруссия Д – Аугсбург – 4:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Финнбогасон, 22; 1:1 – Пако, 62; 1:2 – Макс, 71; 2:2 – Пако, 80; 3:2 – Гетце, 84; 3:3 – Грегорич, 87; 4:3 – Пако, 90+6.

Ганновер-96 – Штутгарт – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 30; 2:0 – Вуд, 45+1; 2:1 – Гомес, 50; 3:1 – Бебу, 90+1.

Фортуна – Шальке-04 – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – МакКенни, 48; 0:2 – Бургшталлер, 53.

Майнц – Герта – 0:0

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