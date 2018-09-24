Де Росси защитил тренера «Ромы»: «Вам не нужен Гвардиола на скамейке, чтобы обыграть «Болонью» и «Кьево»

Раньше я тоже так думал, но со временем заметил, что те клубы успешнее, что не дают вторых и третьих шансов своим тренерам, а сразу их увольняют. Разумеется, речь идёт об адекватной замене.
В таком ключе работает Реал, например. Так поступила Бавария с Анчелотти и не прогадала и т.п. А вот сколько давали шансы и доверяли - Мойесу и ван Галу в МЮ, Моуриньо в последний заход в Челси и т.д. - всё становилось только хуже.
Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси выступил в защиту главного тренера команды Эусебио Ди Франческо после поражения от «Болоньи» (0:2) в матче пятого тура Серии А.
Ранее появились слухи, что руководство римлян рассматривает вариант с увольнением специалиста.
«Сейчас определенно не время избавляться от тренера. В прошлом году мы тоже начали плохо, а затем вытащили незабываемый сезон. Мы уверены, что сможем сделать это снова.
При все уважении, чтобы обыграть «Болонью» и «Кьево», нет необходимости иметь Хосепа Гвардиолу на скамейке запасных. Конечно, тренеру придется пересмотреть некоторые вещи. Но мне не кажется, что сейчас походящий момент для обвинений в адрес Ди Франческо», – сказал Де Росси.
После пяти туров «Рома» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.