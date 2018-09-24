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    Де Росси защитил тренера «Ромы»: «Вам не нужен Гвардиола на скамейке, чтобы обыграть «Болонью» и «Кьево»

    Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси выступил в защиту главного тренера команды Эусебио Ди Франческо после поражения от «Болоньи» (0:2) в матче пятого тура Серии А.

    Ранее появились слухи, что руководство римлян рассматривает вариант с увольнением специалиста.

    «Сейчас определенно не время избавляться от тренера. В прошлом году мы тоже начали плохо, а затем вытащили незабываемый сезон. Мы уверены, что сможем сделать это снова.

    При все уважении, чтобы обыграть «Болонью» и «Кьево», нет необходимости иметь Хосепа Гвардиолу на скамейке запасных. Конечно, тренеру придется пересмотреть некоторые вещи. Но мне не кажется, что сейчас походящий момент для обвинений в адрес Ди Франческо», – сказал Де Росси.

    После пяти туров «Рома» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.

    Источник: Tribalfootball

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    24.09.2018 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 18:20

      Раньше я тоже так думал, но со временем заметил, что те клубы успешнее, что не дают вторых и третьих шансов своим тренерам, а сразу их увольняют. Разумеется, речь идёт об адекватной замене.
      В таком ключе работает Реал, например. Так поступила Бавария с Анчелотти и не прогадала и т.п. А вот сколько давали шансы и доверяли - Мойесу и ван Галу в МЮ, Моуриньо в последний заход в Челси и т.д. - всё становилось только хуже.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ZenitGunner 25 сентября 2018, 06:19

      это как посмотреть. По итальянским меркам Рома топ-клуб. Да и по европейским тоже. Не гранд, но топ. 5 очков в 5 матчах - это, в лучшем случае, уровень зоны ЛЕ, а так, вообще середняка. Рома постатуснее будет.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 сентября 2018, 17:59

      защищать тренера необходимо своею игрою на поле,а не в словоблудливых интервью.надеюсь,что де Росси и его товарищам удастся выправить ситуацию.

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