Де Росси защитил тренера «Ромы»: «Вам не нужен Гвардиола на скамейке, чтобы обыграть «Болонью» и «Кьево»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси выступил в защиту главного тренера команды Эусебио Ди Франческо после поражения от «Болоньи» (0:2) в матче пятого тура Серии А.

Ранее появились слухи, что руководство римлян рассматривает вариант с увольнением специалиста.

«Сейчас определенно не время избавляться от тренера. В прошлом году мы тоже начали плохо, а затем вытащили незабываемый сезон. Мы уверены, что сможем сделать это снова.

При все уважении, чтобы обыграть «Болонью» и «Кьево», нет необходимости иметь Хосепа Гвардиолу на скамейке запасных. Конечно, тренеру придется пересмотреть некоторые вещи. Но мне не кажется, что сейчас походящий момент для обвинений в адрес Ди Франческо», – сказал Де Росси.

После пяти туров «Рома» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.