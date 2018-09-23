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    Примера. «Барселона» вдесятером сыграла вничью с «Жироной», «Вильярреал» и «Валенсия» голов не забили

    «Барселона» дома сыграла вничью с «Жироной» в матче 5-го тура Примеры – 2:2. На 35-й минуте встречи у хозяев был удален защитник Клеман Лангле.

    В другом матче «Вильярреал» и «Валенсия» сыграли вничью 0:0. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч

    Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

    Вильярреал – Валенсия – 0:0

    Бетис – Атлетик – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уильямс, 7; 0:2 – Гарсия, 18; 1:2 – Бартра, 51; 2:2 – Каналес, 68.

    Удаление: нет – Сусаета, 45.

    Барселона – Жирона – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Месси, 19; 1:1 – Стуани, 45; 1:2 – Стуани, 51; 2:2 – Пике, 63.

    Удаление: Лангле, 35 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 23:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 15:16

      Дорого может обойтись Барселоне потеря этих очков.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 сентября 2018, 00:32

      А еще говорят у нас судьи едерасты... До испанских им еще далеко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 сентября 2018, 00:28

      верните лангле с доплатой.

      1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 сентября 2018, 23:45

      сложно обьективно давать оценку каталонскому дерби,на исход которого максимально повлиял петрушка со свистком в руках.арбитром его назвать нельзя категорически.

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 23 сентября 2018, 23:43

      надо же! барселона об каталонию споткнулась)

      5
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