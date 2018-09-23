Примера. «Барселона» вдесятером сыграла вничью с «Жироной», «Вильярреал» и «Валенсия» голов не забили

«Барселона» дома сыграла вничью с «Жироной» в матче 5-го тура Примеры – 2:2. На 35-й минуте встречи у хозяев был удален защитник Клеман Лангле.

В другом матче «Вильярреал» и «Валенсия» сыграли вничью 0:0. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч

Чемпионат Испании. Примера. 5-й тур

Вильярреал – Валенсия – 0:0

Бетис – Атлетик – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уильямс, 7; 0:2 – Гарсия, 18; 1:2 – Бартра, 51; 2:2 – Каналес, 68.

Удаление: нет – Сусаета, 45.

Барселона – Жирона – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Месси, 19; 1:1 – Стуани, 45; 1:2 – Стуани, 51; 2:2 – Пике, 63.

Удаление: Лангле, 35 – нет.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры