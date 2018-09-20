Лига Европы. «Вильярреал» и «Рейнджерс» обменялись двумя голами

Зенит накуролесил от всей башки..Поезд икал ,но ехал..
Спасибо южным братьям за Ерохина,восточным за Шатова,западным за Дриусси..
отдельное спасибо МОСКВЕ..
За Дзюбушку..
Какой финт с коленями..перед голом Дриусси.)
Никогда не видел такого...!
Соперники «Спартака» провели матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Испанцы забили уже на первой минуте, но удержать преимущество до финального свистка не сумели. В итоге – ничья.
Спартаковцы следующий матч проведут дома как раз против испанского коллектива. Он идет в квартете третьим.
Лига Европы. Группа G. 1-й тур
Вильярреал (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бакка, 1; 1:1 – Эрфилд, 67; 2:1 – Морено, 69; 2:2 – Лафферти, 76.