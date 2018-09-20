Лига Европы. «Вильярреал» и «Рейнджерс» обменялись двумя голами

Соперники «Спартака» провели матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Испанцы забили уже на первой минуте, но удержать преимущество до финального свистка не сумели. В итоге – ничья.

Спартаковцы следующий матч проведут дома как раз против испанского коллектива. Он идет в квартете третьим.

Лига Европы. Группа G. 1-й тур

Вильярреал (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бакка, 1; 1:1 – Эрфилд, 67; 2:1 – Морено, 69; 2:2 – Лафферти, 76.

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