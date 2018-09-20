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    Лига Европы. «Вильярреал» и «Рейнджерс» обменялись двумя голами

    Соперники «Спартака» провели матч первого тура группового этапа Лиги Европы. Испанцы забили уже на первой минуте, но удержать преимущество до финального свистка не сумели. В итоге – ничья.

    Спартаковцы следующий матч проведут дома как раз против испанского коллектива. Он идет в квартете третьим.

    Лига Европы. Группа G. 1-й тур

    Вильярреал (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакка, 1; 1:1 – Эрфилд, 67; 2:1 – Морено, 69; 2:2 – Лафферти, 76.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2018 22:01
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    Комментарии97
    ...
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 сентября 2018, 18:31

      Зенит накуролесил от всей башки..Поезд икал ,но ехал..
      Спасибо южным братьям за Ерохина,восточным за Шатова,западным за Дриусси..
      отдельное спасибо МОСКВЕ..
      За Дзюбушку..
      Какой финт с коленями..перед голом Дриусси.)
      Никогда не видел такого...!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > shinnik 23 сентября 2018, 19:02

      Дзюбой впечатлён !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 23:53

      Место встречи на завтра для нашего кружка "Умелые руки"...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 01:09

      бросаем якорь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 01:14

      плесните воды на раскалённые камни, глушаковщину будем тут разводить)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 08:06

      Прилетело ожидаемо вчера Поветкину от Джошуа. Слишком не равные силы. Тот выше, мощнее, с нокаутирующим ударом. Нокаут был тяжёлым. Будем разводить кроликов, а кто-то лохов... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 10:30

      Олег приготовься, сейчас загну, так загну. читать надо между строк) загнать волка в вольер и заставить на потеху публике биться его со специально обученным и откормленным для этого псом, дело изначально не выгодное для волка. повторяюсь наверно - играем по чужим правилам не в то что надо. профессиональные спортсмены это развитие среднего пальца, в ущерб, всему организму.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 10:34

      Саня на сходе. Он ещё как-то удачно выкрутился со всеми этими допинговыми скандалами. А деньги там крутятся очень большие. Тот случай, когда тебя бьют и за это ещё хорошо приплачивают. Поэтому там и всяких чемпионским поясов разных ассоциаций много, только бы устраивать бои, делать рекламу и бабки.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 10:46

      Выскочу на рынок и буду поле обеда.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 10:53

      ))) представил себе сейчас как ты проворно выскакиваешь из подъезда, и по кошачьи прокрадываешься к рынку)

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 12:55

      Перемещаюсь быстро, особенно когда спешу, благо и рынок рядом в 400м. ))) Хожу почти пол года в спортивном костюме или штаны, футболка и сверху куртка - ветровка и кроссовки. Естественно футболки стираю и меняю, мне их не переносить.)) Ещё не ношенные есть. Мой стиль спортивный давно. Потом джинсы надену и тёплые штаны из плотной ткани зимой как и финское термо бельё. У нас холодные пронизывающие ветра не редкость.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 14:09

      Искровский ..угол Дыбенко?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 15:12

      Привет, Толя. Да не нужны мне его извинения. Я таких людей на дух не переношу. Неандертальцы с пещерными знаниями и представлениями. Их удел своим сверстникам мячи подавать. А не лезть туда где играют знающие и образованные взрослые дяди. Тем более в такой форме. Ему же бесполезно объяснять, что среди русских чурок больше, чем среди нацменов. Он же во втором посте пишет, что на нашей ветке бывал и читал наше общение. Ну так это вообще не для его заборного образования. Пусть общается на своём уровне, Мне по фиг, мало я видел таких в жизни и на разных сайтах. Тут, блин, другие проблемы. Спину прихватило, межпозвоночные грыжи проснулись. ))). Пообедал, встаю и опа.... Вечерком надо будет после футбола заняться гимнастикой специальной. " Зенит" посмотрю, потом после дерби ещё. Не вовремя, в понедельник надо с внучкой в поликлинику идти. Пока теннис смотрю финал мужских пар .

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 23 сентября 2018, 15:16

      Не Лёша, это далеко от меня." Южный" рынок в Московском р-не. На Звёздной уже только крытый остался, там всё застроили и он дорогой теперь. На Решетникова старый рынок вроде тоже убрали. А здесь у меня всё в шаговой доступности.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:19

      по мне так я бы весь год в шортах и в спортивном костюме ходил. офисный стиль призираю, но у моих рабовладельцев особые требования к дресс коду. я же типа представительное лицо которое их возит , и значит должен выглядеть соответственно. оденусь на роботу , в зеркало гляну, аж самому противно становится. настолько это всё не моё , что я там вижу. кенты ржут с меня когда меня в рубашке с дурацким принтом на машине видят) вот такое раздвоение личности со мной уже три года происходит.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:19

      не чё Олег..! зенит с Дзюбой твой сколиоз сегодня вылечат))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 15:21

      ))) Я в курсе этих требований. Помню как всё это начиналось в 90-е, как подбирали себе водителей, телохранителей, секретарш.... Хорошо, когда всё работает и едешь, а при поломке только в чёрном костюме и белой рубашке надо копаться в движке или домкратить.)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 15:22

      Если не усугубят.))) Нет, тут я сам себе доктор.

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      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > 23 сентября 2018, 15:27

      Здорово лучшим людям ресурса !

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 15:28

      привет Ростов!

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:29

      секретарш надеюсь сам лично тестировал прежде чем принять?) они сейчас уже не секретутуки как раньше, а офис менеджеры и помощники руководителя ))

      там машины такие, что в них лазить не приходится, да и бесполезно. только эвакуатор, и на сервис к официальному дилеру. в моём распоряжении три авто. оно повседневное, и два представительных.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 23 сентября 2018, 15:30

      Привет, Макс. Уже настраиваюсь на "французский валидол" на сегодняшние игры. )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > shlomo 23 сентября 2018, 15:32

      (с) Он сам по себе парень хороший...

      Толик, вот до сегодня и я так думал ! А после вот ЭТОГО только укрепился во мнении, что Инсайдер прав в ещё большей степени, чем я ранее предполагал ... увы

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      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:34

      Ну да, Олег, правильный настрой - это как хорошая артподготовка перед наступлением )))

      3
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      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Project Бабангида 23 сентября 2018, 15:35

      Дарова, Кубань ))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 15:35

      Не только секретарш , но и уборщиц отбирали в офис. Чтобы была бландынка 20-лет. ))) По машинам это да, если движок, электроника, но колёса менять самому, если что. Так и у нашего шефа целый гараж разных авто от представительских до спортивных где я тогда работал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > shlomo 23 сентября 2018, 15:36

      Толик, чё деешь на турнике ? Я, как заядлый турникмэн, интересуюсь... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 23 сентября 2018, 15:37

      Я удивляюсь как Андрюха в этом террариуме мог общаться и существовать так долго.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 15:40

      если мне турник по пояс, то могу разов двести без перекура выход на две сделать)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 15:44

      Причины же разные могут быть. Я маюсь лет 13 где-то. Тогда ещё к родителям ездил в отпуск и такие тяжелые сумки таскал по поездам. Да и у них надо было много чего таскать и двигать. Делал массаж, обкалывался ничего не помогало. Порой до 2-х месяцев, в 2011г. сделал МРТ 3 межпозвоночные грыжи в поясничном отделе по 5мм и гемангиома в позвоночнике, уже физиопроцедуры делать стрёмно. Делаю комплекс упражнений. Но обленился, когда работал делал каждый день, теперь когда прихватит.)))

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:46

      я умею подстраиваться. брали меня со скептицизмом , по знакомству и связи отца. я думал максимум месяц два проработаю, и меня пошлют.
      но как не странно их семья ко мне прикипела, даже за косяки которые я время от времени совершаю, меня не выгоняют. до меня у них раз в пол года стабильно водитель вылетал

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 23 сентября 2018, 15:46

      Надо постепенно запасы опустошать и так долго у меня вылёживаются. ))) А с ним очень удобно. Шоколад и кофе всегда под рукой, орешки и вот очень хороших яблок купил. Есть чем на десерт побаловаться. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:50

      у нас одному змеиную мазь присоветовали, он говорит - тогда пусть мне жена на спину плюнет и разотрёт )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 15:54

      Я терпеть не мог собеседование, не редко там высказывал "специалистам".))) На последней работе тоже долго терпел. Был хороший заработок для меня, место, а главное мог смотреть телик и с ноутом в интернете сидеть. Но всё на мне и на нервах. Послал пацана генерального и "ушли" меня, хозяйке там наговорил сынок всякого. Друг смеялся, ну и хорошо, а то бы ты сам не ушёл, нервы и здоровье своё продолжал бы гробить.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > shlomo 23 сентября 2018, 15:56

      А я вот грешным делом всю жизнь и до сих пор не бросил ... ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 15:57

      (с) мог общаться и существовать так долго ....

      А он, как заклинатель змей, только тот с дудкой, а Андрюха с юмором, иронией и интеллектом )))
      Ну что с них, с пресмыкающихся взять-то ? Не ведали, что творили )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 15:57

      Согревающих мазей, и прочих обезболивающих уколов предостаточно, но межпозвоночная грыжа ими не лечится, некоторые идут на операцию. А так только специальная гимнастика, плавание и предохраняться от резких движений, поднятий тяжестей, в позу прачки не становиться ))) и т.д.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:02

      (с) пусть мне жена на спину плюнет ....

      Ожог же будет, чо ! Это же не гуманно ! ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 16:03

      стараюсь просто сильно много не умничать. не вру им никогда, но и не откровенничаю. короче веду себя естественно да и всё. пару раз они меня проверяли на вшивость. убедились что можно на меня положиться, и успокоились

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 16:06

      так женятся же только мазохисты) хера им там ожог?))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 16:06

      Прыжки конечно этому способствовали, безусловно. Мне моё спортивное прошлое. За кого и во что только не играл, освобождение от учёбы, работы. У меня тоже поле 45-и лет начались проблемы. Вначале со зрением. Еду в поезде и не могу газету прочесть и сканворд разгадывать. Купил очки для чтения +1, сейчас пользуюсь +3-3,5. Потом варикоз на ногах. На правой сделал компресионнную склеротерапию, а то нас стали рубить на медкомиссии. Ну а дальше всё остальное. С годами здоровей не становимся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:07

      Упс ! Не учёл .... ))))))
      5+

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 23 сентября 2018, 16:10

      Это какое терпение надо иметь и выдержку. Я когда вижу, что не лечится, просто ухожу. Иногда захожу на ветку и вижу кто там собрался и что пишет, тоже прохожу мимо, хотя было желание написать. Но западло там свой коммент оставлять.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 16:12

      шутка конечно! одному всю жизнь болтаться тоже не дело. я вот пару стоящих девчонок в своё время по своей дурости упустил, а теперь шушару уже два года перебираю

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:15

      Да, с этой публикой лучше на дистанции, они в любой момент могут проявить своё я. На меня тоже рассчитывали, я тянул объект, решал все вопросы на личном уровне , сохранил деньги при одном конфликте, новых добавил значительно за счёт богатеньких таких же Буратино. Но "ушли" и спасибо не сказали, как также убирали телохранителей, когда только речь заходила о повышении зарплаты.

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 16:16

      с владиком 12 ты как с родным нянькаешься) парня уже не узнать!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 16:17

      Укреплять мышцы спины и живота при проблемах с позвоночниках одна из важнейших задач.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 16:19

      я это Олег прекрасно всё понимаю. я им не друг и не враг. в рот им не заглядываю, но и хамлю. за работу не держусь, по этому наверно ещё и работаю)

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 16:20

      живот мы все мастаки укреплять..! особенно по вечерам))

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      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:21

      (с) теперь шушару уже два года перебираю

      Не, ну а как без этого ? Тестдрайв должен иметь место быть .... ))) Потестил, потестил, вернул по месту прописки, затем следующая ..... - святое дело ! ))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 16:23

      этим в основном сейчас и промышляю)) сплошные тес драйвы , без покупки )

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:24

      Уже давно на него не реагирую и если вижу, что он до меня на ветке отметился, а порой не раз, то не захожу. Тот случай о чём когда-то сказал известный наш психиатр-деонтолог Ю.В. Гуляев :" Врач, поставивший себя на место больного, это уже не врач, а больной". Пусть совершенствуется, я ему когда-то об этом сказал.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:26

      Как раз я лёжа на кровати и качаю мышцы пресса. ))) А так на полу конечно надо. упражнений предостаточно. Во время фрикций ягодичные мышцы работают больше, чем живота.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 16:26

      выш прогноз маэстро на зенит - локомотив ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:28

      С вами завис и состав ещё не смотрел. Склоняюсь к ничьей. Если во втором тайме "Зенит" подсядет функционально, то может и проиграть.

      4
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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 16:29

      Перехожу на футбол, зайду в перерыве.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 16:30

      уж больно пессимистично для зенита!
      тоже склоняюсь к ничьей, или победа зени

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      MaxRnD > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:32

      Однозначно победа Зенита !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 16:33

      Ты молод, имеешь профессию и работу можешь найти. А мне было 60 лет и у меня выходило 50-60т.р плюс 15тр. пенсии тогда. Я собирал бабки, смело откладывая полтинник, крутился на фондовом рынке и обе мои дочери с квартирами в Питере, а я не бизнесмен, а пенсионер и мент правильный.

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      shinnik > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 17:02

      Я на севере..на Охте базируюсь..
      Ладно болеем..Шатов красавец..)

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      shinnik > MaxRnD 23 сентября 2018, 17:04

      Вот тебе ,Макс ,прям как в чате..
      )
      Ну не стыдно плюс поставить за приветствие..!)

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      shinnik > shlomo 23 сентября 2018, 17:09

      тридцать лет маюсь..
      оаз в год помогает знакомая армянка массажистка..
      как новый хожу..но не долго))
      Блин,точно скинут нас отсюда..
      уже про болезни началось..))))

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      shinnik > Project Бабангида 23 сентября 2018, 17:11

      ххыыы..
      я ещё и курить при этом успеваю..)

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      shinnik > Project Бабангида 23 сентября 2018, 17:17

      Шушары- муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга. ))
      Неплохой гопницкий райончик..По аналогии с ЮжнымБутово" проканает..)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 17:27

      Мне это знакомо тоже по жизни. Понимаешь, это только тогда, когда отхватил себе "такое счастье". Я так в институте не спешил, говоря. что выпускник должен быть мобильным. Я уже для себя решил, что по направлению не поеду. А жениться как мои друзья фиктивно не хотел, чтобы получить свободное распределение.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 17:35

      Функционально пока многие не тянут. Кузяев, Ерохин, Смольников, Шатов. Большой объём работы делают и во втором тайме уже видно, что наелись. А какие ошибки в обороне при позиционной атаке. Игрока с мячом, блин, сопровождают взглядом, в отбор не вступают и на бьющего не выходят и не накрывают. Закрывают обзор воротнику и ещё отворачиваются от удара. Прижимаются к воротам и все подборы мяча у "Локо". Семак должен в перерыве напихать иначе гол ещё привезут.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 17:37

      Сашка Ерохин - молодчина !

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      Рубик Докоян > MaxRnD 23 сентября 2018, 17:40

      Забивать надо было поднимая мяч в том эпизоде , а Саня щеку подставил на точность полагаясь, и думал уже гол. Смотрим второй тайм.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 17:45

      Дэюба фартовый ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 17:45

      он ещё в ростове впечатлял. отдалённо напоминает Шатова

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 17:47

      Олег , забудь про спину, чя же говорил Дзюба вылечит))

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      MaxRnD > Project Бабангида 23 сентября 2018, 17:54

      (с) он ещё в ростове впечатлял...

      В игре со сборной Чехии был лучшим на поле..

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      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 18:02

      Шпалыча жалко! как то всё беспросветно у локо

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      MaxRnD > MaxRnD 23 сентября 2018, 18:11

      Бузов - мутант ! КК. Наигрался !

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      Project Бабангида > MaxRnD 23 сентября 2018, 18:18

      две минуты делов..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 18:34

      ))) Забываю, Андрюша. Грею коньяк Фрапэн, в комнате прохладно. Я на микро приоткрыл стеклопакет. Всё приготовлено, сейчас буду лечить. А в перерыве дерби уже и кофе попью. Матч весёлый с валидольной концовкой. В защите обе команды отыграли безобразно, и привозы были. Но компенсировали это нам обилием голов. Пуст теперь тренеры на разборе укажут и они сами увидят свои ошибки. Главное коллектив есть, это видно как все реагируют на голы и поздравляют друг друга.

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      Project Бабангида > shinnik 23 сентября 2018, 18:34

      Ух ты! на Охте? белок подкармливаешь ?

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 18:43

      Олег, откуда эти дворянские замашки - вино, коньяк, чоколад в прикуску, горничная пышногрудая блондинка с юга украины? )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 18:57

      Это в генах ( питие) Я же как-то говорил, что молдаване пьют и танцуют ещё не родившись. ))) А всё остальное уже с образованием и эрудицией. Я когда вижу в фильмах, ( и очень хороших ) у маститых режиссёров. Где герои по сюжету образованные, богатые, успешные и пьют коньяк к с лимоном. То у меня рука тянется к пистолету, с таким же успехом могли закусывать солёным огурцом. Нельзя перебивать коньяк такими контрастными по вкусу и запаху закусками, это моветон. Его в принципе не закусывают, а смакуют, если это коньяк, а не спиртовое пойло. И если вижу как держат бокал вина такие же герои фильма, то тоже много вопросов к консультантам и самим актёрам. Бокал вина надо держать за ножку, смотреть на свет как играет вино, делать вращательные движение, чтобы увидеть "нос" и " слезы". Это как по стенкам бокала стекают медленно или быстро капли вина. Потом сделать вдох носом, когда вино раскрыло свой букет и оценить его аромат и т.д. Это целая наука и процедура. Это не налил стакан водки или барматухи и одним залпом его опрокинул, занюхав рукавом. ))) Ну и я уже писал, у меня много специальной литературы и журналов.

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 19:27

      Толя, тебе сам бог велел пить вино и наслаждаться им, тем более у тебя есть для этого возможность. Меня просто жаба душит и я берегу для дочери "Зинфандель" калифорнийский и две бутылки испанского "Оникса" из Приората, резерва 2013г и гранрезерва 2011г. Может завтра съезжу куплю нашего по акции от винодельни "Юбилейная". А коньяка французского у меня осталось больше намного, и его больше 100гр я не пью.

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 19:36

      Крепкого пить много вообще не стоит. От сахара и крепкого вина, потом утром просыпаться не хочется. ))) Сухарик совсем другое дело. Поскольку в твоих условиях сухое делать проблемно, то хотя бы полусладкое с градусами сухого, а не креплёного. Для тонуса сосудов, настроения и аппетита два бокала и всего 350-400 гр вина больше и не надо. Это когда застолье, там уже этим не ограничишься. )))

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 19:45

      Для своего домашнего это нормально. Я пацанчиком с дедом 2-х литровый графин за обедом выпивал, а потом ещё и вечером пили, как и по ходу дня как воду пили. А тут покупать приходится, поэтому бутылку на три дня растягиваю, выпивая по 250гр.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 19:46

      Олег, тебе надо рекламные буклеты к винной продукции писать))
      так смачно получается)

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      Project Бабангида > shlomo 23 сентября 2018, 19:50

      вино, женщина, футбол!!! все 33 удовольствия разом! да у тебя жизнь удалась

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 20:01

      Выпить не проблема, но устраивая праздник душе надо помнить о печени, почках и желудке -- для них это похороны...)))

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      Project Бабангида > shlomo 23 сентября 2018, 20:09

      кто ищет тот всегда приключений на ..опу найдёт)

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 20:15

      Толя, никогда не поздно с печенью дружить и давать ей по 2 дня отдыха в неделю, чтобы потом не пить курсами Эссенциале форте Н, а то и это уже не поможет. Посадить печень -- это не посадить дерево... ))) Мы её нагружаем и травим не только напитками, но и едой со всей её химией.

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 20:28

      Да я это понял сразу, Толя, и усвоил ещё с института --- Лучше быть известным пьяницей, чем анонимным алкоголиком. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 20:30

      печень друг человека)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 20:46

      Ещё какой как и почки. Тут сердце может отдыхать...

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 20:53

      Командир в хорошем дворе рос или умные книжки читал, но большинство на уставе зациклены. Ещё когда я учился говорили, что нервные клетки не восстанавливаются, но на кафедре нервных болезней это опровергали, говоря, что они регенерируют, ( восстанавливаются) но медленно. Забыл , блин, шутку про 1гр никотина который убивает лошадь. Помнишь такие плакаты в поликлиниках и больницах нашей юности и молодости висели.

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      Рубик Докоян > shlomo 23 сентября 2018, 20:58

      Счастливо, Толя, отдыхай. До завтра.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 22:01

      Олег, как время появится, подыщи танцпол на завтра

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 22:06

      Да, я сейчас смотрю "Лион" - "Марсель" и по ходу на ветках отмечаюсь и ближе полночи найду танцплощадку для нас. Андрюха сегодня весь в реале, завтра объяснительную напишет. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 22:25

      ну да! мы тут планету от нависшей угрозы спасаем, а он там по рынкам толкается , свитер себе на зиму выбирает)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 23 сентября 2018, 22:28

      Наверное купил и обмывает обновку. )))

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      MaxRnD > shlomo 24 сентября 2018, 06:34

      Толик, респектище !
      Вчера вечером был твой выход .....
      Про котёнка, печень и 33 удовольствия - это пяяяять ))))
      PS Три выстрела подряд и все три в десятку ....
      PSS Особенно про котёнка. Торкнуло. Живо представил картину !!! ))

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