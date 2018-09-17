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    «Ювентус» интересуется вратарем «Реала» Навасом

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас намерен уйти из клуба в зимнее трансферное окно.

    После прихода Тибо Куртуа костариканец стал выполнять роль второго вратаря, что никоим образом его не устраивает.

    Представители Наваса уже имеют предложения топ-клубов Европы, включая «Ювентус». Сам футболист сообщил президенту мадридцев Флорентину Пересу о своем недовольстве, который заявил, что готов выслушать предложения по голкиперу в январе.

    Если Навас покинет «Реал», то вторым вратарем, скорее всего, станет Кико Касилья.

    Источник: Tribalfootball

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    17.09.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 17 сентября 2018, 16:56

      И зачем? Перин классный кипер

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +12343

      DeStar 17 сентября 2018, 16:25

      В последнем матче куртуа стоял? ато я не смотрел)навас же был основным, и будет, я надеюсь

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 сентября 2018, 14:42

      конечно же делать нечего полировать скамейку запасных, надо играть и уходить в другую команду где будут гарантии что он будет постоянно в основе играть

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