«Ювентус» интересуется вратарем «Реала» Навасом

Голкипер «Реала» Кейлор Навас намерен уйти из клуба в зимнее трансферное окно.

После прихода Тибо Куртуа костариканец стал выполнять роль второго вратаря, что никоим образом его не устраивает.

Представители Наваса уже имеют предложения топ-клубов Европы, включая «Ювентус». Сам футболист сообщил президенту мадридцев Флорентину Пересу о своем недовольстве, который заявил, что готов выслушать предложения по голкиперу в январе.

Если Навас покинет «Реал», то вторым вратарем, скорее всего, станет Кико Касилья.