Рибери: «Летом у меня были крупные предложения из Китая»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прошедшим летом мог оказаться в чемпионате Китая.

«Я очень горд, что продолжаю играть за «Баварию». В 2007 году я и подумать не мог, что останусь здесь так надолго, проведу столь выдающуюся карьеру и выиграю все возможные трофеи.

Летом моей главной целью было продление контракта с «Баварией». У меня были крупные предложения из Китая. Мне назвали конкретные цифры.

Если бы у меня было ощущение, что я устал, опустошен, то я бы ушел», – приводит слова Рибери Kicker.

В мае Рибери продлил контракт с «Баварией» до 2019 года.