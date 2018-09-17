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    Рибери: «Летом у меня были крупные предложения из Китая»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прошедшим летом мог оказаться в чемпионате Китая.

    «Я очень горд, что продолжаю играть за «Баварию». В 2007 году я и подумать не мог, что останусь здесь так надолго, проведу столь выдающуюся карьеру и выиграю все возможные трофеи.

    Летом моей главной целью было продление контракта с «Баварией». У меня были крупные предложения из Китая. Мне назвали конкретные цифры.

    Если бы у меня было ощущение, что я устал, опустошен, то я бы ушел», – приводит слова Рибери Kicker.

    В мае Рибери продлил контракт с «Баварией» до 2019 года.

    Источник: Kicker.de

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    17.09.2018 11:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 15:35

      Если все устраивает Франк ,продолжай сотрудничать с Баварией.

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 12:10

      А может и зря отказался. 35 лет и кто знает, что будет дальше. А китайцы денег не жалеют, вот и обеспечил бы себе будущее.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 11:28

      У нас, так обычно крупные неприятности бывают, а предложения такие, от которых трудно отказаться. Но видно каждому своё...

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