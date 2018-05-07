Рибери продлил контракт с «Баварией» до 2019 года

Эх, омоложение необходимо. Того же Брандта или Товена взять что мешает? Рибери - великий игрок, но его время уходит, а Баварии нужен шаг вперёд, чтобы наконец перебороть все обстоятельства и выиграть ЛЧ. Рибери и Роббен не обеспечат баварцам шага вперед. Кроме того, они слишком авторитетны в команде. Если при Хайнкесе и Гвардиоле были паиньки, то что будет при возникновении первых трудностей у братьев Ковачей - неясно.
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери подписал новое соглашение с клубом на один сезон.
Предыдущий контракт 35-летнего футболиста истекал в июне этого года.
Француз выступает за мюнхенскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.
Wir freuen uns! @FranckRibery bleibt bis 2019 beim #FCBayern!— FC Bayern München (@FCBayern) 7 мая 2018 г.
Zur Presseerklärung: https://t.co/EwBlQDBw41#OhhhhFranckRibéry #MiaSanMia pic.twitter.com/7nXSK2YsMt