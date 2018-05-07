Рибери продлил контракт с «Баварией» до 2019 года

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери подписал новое соглашение с клубом на один сезон.

Предыдущий контракт 35-летнего футболиста истекал в июне этого года.

Француз выступает за мюнхенскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.