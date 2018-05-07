Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рибери продлил контракт с «Баварией» до 2019 года

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери подписал новое соглашение с клубом на один сезон.

    Предыдущий контракт 35-летнего футболиста истекал в июне этого года.

    Француз выступает за мюнхенскую команду с 2007 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 мая 2018, 18:08

      Эх, омоложение необходимо. Того же Брандта или Товена взять что мешает? Рибери - великий игрок, но его время уходит, а Баварии нужен шаг вперёд, чтобы наконец перебороть все обстоятельства и выиграть ЛЧ. Рибери и Роббен не обеспечат баварцам шага вперед. Кроме того, они слишком авторитетны в команде. Если при Хайнкесе и Гвардиоле были паиньки, то что будет при возникновении первых трудностей у братьев Ковачей - неясно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 мая 2018, 17:56

      Ну, не знаю. С одной стороны он символ нынешней Баварии, с другой - уходящий символ. Много травм, и по игре видно, что он уже стареет - не те скорости, не то качество игры, что раньше. Лично моё мнение, что это одна из проблем таких команд как Бавария или Ювентус - старый конь борозды не портит, но уже и того, что молодёжь показать не может. Повторюсь, что не те скорости, не та жажда к победе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert > Cules2013 7 мая 2018, 21:27

      Согласен ,Рибери "уходящая натура"и что бы Баварии выйти на более высокий уровень ,нужны молодые амбициозные футболисты.Что впрочем и будет задачей для нового тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 7 мая 2018, 15:30

      Рибери теперь "голландец"? Однако

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 7 мая 2018, 15:27

      Я думал он Француз)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11