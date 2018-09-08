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  • Лига наций. Швейцария забила шесть безответных голов Исландии

Лига наций. Швейцария забила шесть безответных голов Исландии

8 сентября 2018, 20:51
11

Состоялся матч первого тура Лиги А Лиги наций между сборными Швейцарии и Исландии. Хозяева разгромили соперника, отправив ему шесть безответных голов. Все мячи забили разные футболисты.

Формально победный гол на счету бывшего полузащитника ЦСКА Стивена Цубера. Третий член группы 2 – Бельгия.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 1-й тур

Швейцария – Исландия – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Цубер, 13; 2:0 – Закария, 23; 3:0 – Шакири, 53; 4:0 – Сеферович, 67; 5:0 – Айети, 71; 6:0 – Мехмеди, 82.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Швейцария Исландия
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1536429416
Умерла Исландия и она первая идет на вылет в Лигу Б
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Рубик Докоян
1536430042
Посмотрим какими они будут на отборочных к ЧЕ 2020г.
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ilichkadr
1536430258
Сказка о долине гейзеров закончилась, настали сырые исландские будни........
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vladik12
1536430366
Нужно срочно заменить исландцев в Лиге А сборной России.
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Żak_Stanislavskiy
1536431027
В Швейцарии хачи одни играют. Ура, товарищи
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Bozigit
1536431524
Исланлия очень удивила
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zigbert
1536432720
Швейцария удивила мощной игрой.
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mihail200606
1536435419
Кончилась исландская сказка..
Ответить
DIDI 23
1536440606
Покуражились...
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DeMoN-MUFC
1536440737
Эйяфьядлайёкюдль разнесли в щепки)
Ответить
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