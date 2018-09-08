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    Лига наций. Швейцария забила шесть безответных голов Исландии

    Состоялся матч первого тура Лиги А Лиги наций между сборными Швейцарии и Исландии. Хозяева разгромили соперника, отправив ему шесть безответных голов. Все мячи забили разные футболисты.

    Формально победный гол на счету бывшего полузащитника ЦСКА Стивена Цубера. Третий член группы 2 – Бельгия.

    Лига наций. Лига А. Группа 2. 1-й тур

    Швейцария – Исландия – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Цубер, 13; 2:0 – Закария, 23; 3:0 – Шакири, 53; 4:0 – Сеферович, 67; 5:0 – Айети, 71; 6:0 – Мехмеди, 82.

    Календарь Лиги А

    Турнирные таблицы Лиги А

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2018 20:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 сентября 2018, 01:02

      Швейцария сильна как никогда.

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 9 сентября 2018, 00:05

      Эйяфьядлайёкюдль разнесли в щепки)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 сентября 2018, 00:03

      Покуражились...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 сентября 2018, 22:36

      Кончилась исландская сказка..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 21:52

      Швейцария удивила мощной игрой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 8 сентября 2018, 21:32

      Исланлия очень удивила

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 8 сентября 2018, 21:23

      В Швейцарии хачи одни играют. Ура, товарищи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 8 сентября 2018, 21:12

      Нужно срочно заменить исландцев в Лиге А сборной России.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17864

      ilichkadr 8 сентября 2018, 21:10

      Сказка о долине гейзеров закончилась, настали сырые исландские будни........

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 21:07

      Посмотрим какими они будут на отборочных к ЧЕ 2020г.

      1
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