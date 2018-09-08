Лига наций. Швейцария забила шесть безответных голов Исландии

Состоялся матч первого тура Лиги А Лиги наций между сборными Швейцарии и Исландии. Хозяева разгромили соперника, отправив ему шесть безответных голов. Все мячи забили разные футболисты.

Формально победный гол на счету бывшего полузащитника ЦСКА Стивена Цубера. Третий член группы 2 – Бельгия.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 1-й тур

Швейцария – Исландия – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Цубер, 13; 2:0 – Закария, 23; 3:0 – Шакири, 53; 4:0 – Сеферович, 67; 5:0 – Айети, 71; 6:0 – Мехмеди, 82.

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