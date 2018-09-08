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Швейцария - Исландия

08.09.2018, Суббота, 19:00 мск Рейкьявик, стадион Лаугардалсвеллур Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига наций, 1 тур Швейцария - Исландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа E

6 сентября, пятница 22:30 Швейцария 4:4 Исландия

16 октября, вторник 22:30 Исландия 0:2 Швейцария
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